HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、架空の未解決事件を掘り下げる、真実の犯罪コンテンツクリエイターを目指す人々のための45秒のビデオを制作します。ビジュアルスタイルは、粒子の粗い映像と鮮明な照明を特徴とするドキュメンタリー風で、劇的なボイスオーバー生成を用いて展開するミステリーを語り、ダイナミックなAIアバターが重要な瞬間を再現することで調査を生き生きとさせます。

