企業のコンプライアンスチームに複雑な内部調査結果を説明するために、調査報告書ビデオメーカー機能を使用して45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはフォーマルでデータ重視とし、明確なチャートやグラフを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用してプロフェッショナルで落ち着いた声のナレーションを添えてください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

安全管理者がスタッフに事故分析を効果的に伝えるための60秒のビデオを想像してください。このビデオは、簡潔でインフォグラフィックを多用したビジュアルスタイルで、画面上のテキストが読みやすく、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、魅力的なナラティブを迅速に生成します。
マーケティングキャンペーンの成果を簡潔に報告する30秒のビデオを開発し、クライアントに結果を提示するマーケティングエージェンシーを対象とします。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックでモダンなもので、HeyGenのAIアバター機能を使用して、AIアバタープレゼンターが主要な指標を伝えるようにします。
独立研究者が幅広いオンラインオーディエンスと調査結果を共有するための90秒のビデオを制作し、多用途なビデオメーカーとして機能します。この制作は、ビジュアルに富んだドキュメンタリースタイルの美学を採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから多様なストック映像を取り入れて概念を説明し、権威あるが親しみやすいナレーターを組み合わせます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

調査報告書ビデオメーカーの使い方

直感的なAIビデオジェネレーターを使用して、複雑な調査結果を明確で魅力的なビジュアルレポートに変換し、調査結果をアクセスしやすく、影響力のあるものにします。

Step 1
レポートビデオを作成
スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用するか、さまざまなビデオテンプレートから選択して、詳細なレポートビデオの基礎を迅速に構築します。
Step 2
ビジュアルとボイスオーバーを追加
豊富なライブラリから関連するメディアを取り入れ、ボイスオーバー生成機能を使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、ビジュアルレポートを強化します。
Step 3
AI編集で洗練
高度なAIビデオ編集ツールを使用してレポートビデオを磨き上げ、すべての詳細が正確で視覚的に魅力的であることを確認してから最終化します。
Step 4
レポートをエクスポートして共有
希望のアスペクト比と形式でビデオをエクスポートし、ステークホルダーと効果的にコミュニケーションを取るために共有する準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ストーリーテリングで調査結果を視覚化

生の調査データを魅力的なビデオナラティブに変換し、イベントのシーケンスと重要な詳細を明確に示します。

よくある質問

HeyGenはどのように効果的な調査報告書ビデオメーカーとして機能しますか？

HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、詳細な調査報告書の作成を簡素化します。リアルなAIアバターやテキストをビデオに変換する機能を活用して、複雑な調査結果を明確に提示します。

HeyGenはどのようなクリエイティブツールを提供して、簡単にレポートビデオを作成できますか？

HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップエディターとビデオテンプレートのライブラリを提供し、あらゆるレポートビデオのクリエイティブプロセスを効率化します。ビジュアルを簡単に追加し、ボイスオーバーを生成し、ブランドを組み込んで、魅力的なビジュアルレポートを作成できます。

HeyGenはカスタムブランディングでプロフェッショナル品質のビジュアルレポートを作成するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、カスタマイズ可能なブランディングコントロールを使用して、会社のアイデンティティを維持しながらプロフェッショナル品質のビジュアルレポートを生成できます。高度なボイスオーバー生成とメディアライブラリを活用して、エクスポート準備が整った洗練されたビデオを作成します。

HeyGenはどのように事故調査ビデオメーカーとして機能しますか？

事故調査ビデオメーカーとして、HeyGenはユーザーが迅速に事件を要約する明確で簡潔なビデオを作成するのを支援します。AIビデオ編集ツールと多用途なビデオエディターを使用して、映像を組み合わせ、説明を追加し、効果的なビジュアル証拠を効率的に作成します。