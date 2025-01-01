在庫トレーニングビデオジェネレーター：迅速かつ簡単なガイド

AIアバターを使用して魅力的な在庫ソフトウェアトレーニングビデオを作成し、学習を加速し、チームの熟練度を向上させます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
経験豊富な在庫管理者向けに、在庫管理システム内の高度な調整技術を示す2分間の魅力的な指導ビデオを開発してください。AIによるビデオテンプレートが提供する動的でデータ駆動のビジュアルを活用し、複雑なワークフローを効果的に伝えるために権威あるナレーションを組み合わせてください。
サンプルプロンプト2
小売店の従業員向けに、効率的な在庫再注文プロセスに関する45秒のクイックガイドを作成してください。このトレーニングビデオは、視覚的に簡潔でエネルギッシュであり、詳細なスクリプトを直接ビデオに変換するスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、迅速な理解と配布を可能にします。
サンプルプロンプト3
ITサポートスタッフ向けに、在庫ソフトウェアエラーの一般的なトラブルシューティング手順を説明する1.5分のチュートリアルを生成してください。ソフトウェアのナビゲーションを強調する正確で技術的なビジュアルスタイルを採用し、AIによる明確で正確なナレーション生成を補完して、AIを使用したハウツーガイドの理解を深めます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

在庫トレーニングビデオジェネレーターの仕組み

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、包括的で魅力的な在庫トレーニングビデオを数分で簡単に作成し、チームの効率と理解を向上させます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶか新規作成を開始
AIによるビデオテンプレートから選択するか、空白のシーンから始めて、在庫トレーニングビデオプロジェクトを開始します。これにより、コンテンツの構造的な基盤が提供されます。
2
Step 2
AIでコンテンツを追加
AIスクリプトジェネレーターを利用して、在庫管理プロセス、指示、または重要なポイントを入力します。私たちのプラットフォームは、テキストを動的なビデオコンテンツに変換し、モーションとビジュアルを備えています。
3
Step 3
AIアバターと声を選択
多様なAIアバターから選択して情報を提示し、トレーニングビデオをパーソナライズします。AIボイスアクターを使用して、スクリプトに自然な多言語のナレーションを生成し、明確さを向上させます。
4
Step 4
ビデオを生成してエクスポート
コンテンツとプレゼンターが設定されたら、完全な在庫トレーニングビデオを生成します。最終化されたら、さまざまなアスペクト比でビデオを簡単にエクスポートし、配布やLMS統合の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速な指導クリップを制作

在庫の更新、FAQ、またはクイックリフレッシャーのために、簡潔で魅力的なビデオクリップを迅速に作成し、内部プラットフォーム全体で簡単に配布します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして在庫トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは強力なAIビデオジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なトレーニングビデオに簡単に変換します。AIによるビデオテンプレートとカスタマイズ可能なシーンを利用して、複雑な編集なしで包括的な在庫トレーニングビデオコンテンツの制作を効率化します。

HeyGenは在庫管理チュートリアルにAIアバターを利用できますか？

はい、HeyGenは在庫管理トレーニングビデオにリアルなAIアバターをプレゼンターとして起用することができます。これらのデジタルAIボイスアクターは、スクリプトを明確かつ一貫して伝えることができ、在庫ソフトウェアトレーニングビデオのプロフェッショナリズムを向上させます。

HeyGenはトレーニングビデオの出力をカスタマイズするためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、ビデオドキュメントが世界中でアクセス可能であることを保証するために、自動生成されたキャプションや多言語のナレーションを含む広範な技術的機能を提供します。また、ブランドコントロールを適用し、アスペクト比を変更し、さまざまなカスタマイズ可能なシーンから選択して、AIを使用したハウツーガイドにブランドのスタイルを完全に一致させることができます。

HeyGenを使用してどのくらいの速さで魅力的な在庫ビデオを生成できますか？

HeyGenを使用すると、シンプルなスクリプトから迅速に魅力的なビデオを制作でき、すべてのトレーニングニーズに対応する効率的なAIスクリプトジェネレーターとなります。その直感的なプラットフォームにより、ビデオドキュメントの迅速な反復と展開が可能になり、AIを使用した影響力のあるハウツーガイドを長いリードタイムなしで作成できます。