イントロダクトリートレーニングパスウェイビデオメーカー: 学習を簡素化
魅力的なトレーニングパスウェイを簡単に構築。AIアバターを使用して複雑なトピックを記憶に残るビデオコースに簡素化します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ハイブリッドワーク環境での新入社員向けに、初期トレーニングの流れと企業文化に焦点を当てた90秒のオンボーディングビデオをデザインしてください。ビデオはフレンドリーで励みになるビジュアルスタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用してブランドの一貫性を保ち、魅力的なAIアバターを用いて視聴者に重要な情報を案内し、オンボーディングプロセスを歓迎的で効率的なものにしてください。
経験豊富なエンジニアを対象にした2分間の技術的なブレークダウンビデオを制作し、複雑な新しいソフトウェアモジュールのアーキテクチャを詳細に説明し、主要なコンポーネントとその相互作用を強調してください。ビジュアルスタイルは非常に情報豊かで、メディアライブラリ/ストックサポートからの画面録画と技術図を組み込み、明確で詳細な説明を添えてください。グローバルチームへのアクセスを確保するために、HeyGenの字幕/キャプション機能をプレゼンテーション全体で有効にし、最大限の理解を促進してください。
セールスチームが製品の利点をよりよく理解するための難しい技術的概念を説明する45秒の簡潔なイントロダクトリートレーニングパスウェイビデオを作成し、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームでの配信に最適化してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的であり、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して情報を迅速に伝達してください。特に、アスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、ビデオが水平、垂直、正方形のフォーマットに完璧にフィットし、手動での再編集を必要とせずにリーチとインパクトを最大化してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使用してトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの機能を活用し、スクリプトを効率的にプロフェッショナルなトレーニングビデオに変換します。この強力なAIビデオメーカーにより、複雑なビデオ編集スキルを必要とせずに高品質な指導コンテンツを作成できます。
HeyGenはビデオコンテンツをカスタマイズするためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは包括的なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なビデオテンプレート、強力なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオがブランドアイデンティティに合致するようにします。ユーザーは簡単にロゴやブランドカラーを統合し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観を実現できます。
HeyGenは私の指導パスウェイのために動的なナレーションと正確な字幕を生成できますか？
はい、HeyGenはナレーション生成に優れており、指導パスウェイビデオメーカーのプロジェクトに自然な音声を提供します。また、正確な字幕とキャプションを自動生成し、すべてのトレーニングビデオでのアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは効果的な社員オンボーディングとオンラインコースをどのようにサポートしますか？
HeyGenは理想的な指導パスウェイビデオメーカーであり、企業が社員オンボーディングやオンラインコースのための魅力的なコンテンツを簡単に作成できるようにします。その直感的なプラットフォームは、情報豊かなトレーニングビデオの迅速な制作を支援し、一貫した学習体験を簡単に提供します。