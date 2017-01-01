インタビュー動画ジェネレーター：魅力的なAIコンテンツを作成
テキストプロンプトを動的なインタビュー動画に変換し、HeyGenのシームレスなスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能でエンゲージメントと効率を向上させます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングリサーチャーやコンテンツクリエイター向けに、魅力的なコンテンツを目指した90秒の『AIストリートインタビュー』ビデオを生成します。リアルな手持ちカメラスタイルのビジュアルを採用し、多様なバーチャルストリート背景とアップビートでモダンなバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、即興的な会話の複数バージョンを迅速に制作します。
技術トレーナーやソフトウェア開発者向けに、AIを活用したコーディングの洞察を掘り下げる2分間の専門家Q&Aビデオを制作します。ビジュアルプレゼンテーションはクリーンで情報豊かにし、明確なオンスクリーングラフィックスとプロフェッショナルなスタジオ設定を特徴とし、権威ある音声トーンで補完します。HeyGenの字幕/キャプションを使用して、複雑な技術用語の理解とアクセシビリティを向上させます。
『インタビュー動画メーカー』製品のインタラクティブなFAQとして機能する、見込みユーザーや小規模ビジネスオーナー向けの45秒のビデオをデザインします。ビジュアルの美学はモダンでユーザーフレンドリーにし、クイックトランジションと明るいカラーパレットを特徴とし、アップビートで励みになるナレーションを伴います。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、異なるQ&Aセグメントを迅速に設定します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIストリートインタビュー動画の作成をどのように支援しますか？
HeyGenは高度なAI技術を活用して、カスタマイズ可能なAI人物と動的な社会的インタラクションを使用してリアルなストリートインタビュー映像を生成します。テキストプロンプトやスクリプトを提供するだけで、HeyGenの強力なプラットフォームが魅力的なコンテンツを制作します。
HeyGen内でAI生成インタビューを洗練するためのビデオ編集ツールは何がありますか？
HeyGenは、クリップのトリミング、キャプションの追加、9:16のアスペクト比調整など、ソーシャルメディアプラットフォーム向けの包括的なビデオ編集ツールを提供します。また、ブランディングコントロールを統合し、豊富なメディアライブラリを利用してストックサポートを行うこともできます。
HeyGenはAIボイスオーバーを生成し、テキストプロンプトを完全なインタビュー動画に変換できますか？
もちろんです。HeyGenの高度なテキスト-to-ビデオ機能により、ユーザーは書かれたスクリプトを自然なAIボイスオーバー付きの完全なインタビュー動画に変換できます。これにより、コンテンツ制作が効率化され、Q&A動画や求人動画の生成が容易になります。
HeyGenのAIインタビュー動画ジェネレーターはどのような目的で利用できますか？
HeyGenのAIインタビュー動画プラットフォームは非常に多用途で、魅力的なマーケティングリサーチのビジュアライゼーション、ジャーナリズム教育コンテンツ、またはダイナミックな採用動画の作成に最適です。リクルーターは面接質問を生成し、候補者の回答をシミュレートして採用プロセスを効率化することもできます。