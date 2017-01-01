効率的な採用のためのインタビュー研修ビデオメーカー
スクリプトから簡単に生成されるプロフェッショナルな研修ビデオで採用プロセスを強化します。
求職者向けに90秒の励ましのビデオを作成し、AIアバターを使用して一般的な面接質問を案内します。HeyGenのAIアバター機能を活用したこの現代的で親しみやすいAIアバターは、明確なアドバイスをサポートするAIボイスで提供し、ビデオ面接スキルの向上に役立つ内容を魅力的で理解しやすくします。
L&D部門向けに、候補者をバーチャル面接に備えるための45秒の指導ビデオを制作します。この直接的で簡潔な研修ビデオは、重要なヒントを強調する画面上のテキストを使用し、HeyGenの字幕/キャプション機能を活用して明確さとアクセシビリティを確保し、学習を強化するための鋭い指導音声を伴います。
リクルーター向けに、効果的な質問技術を示す2分間の洗練されたQ&Aビデオをデザインします。HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートからの多様なインタビューシナリオを特徴とするこのインタラクティブなビデオは、プロフェッショナルなトーンを維持し、ダイナミックなビジュアルとクリアな音声で、採用プロセスの改善に優れたリソースとなります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIアバタービデオ作成にどのような技術的機能を提供していますか？
HeyGenは高度なAIアバター技術とスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、単なるテキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換します。これにより、高品質な研修ビデオやQ&Aビデオの効率的なエンドツーエンドビデオ生成が可能になります。
HeyGenはビデオの字幕とナレーションのプロセスを自動化できますか？
はい、HeyGenは強力な自動字幕生成と高度なAIナレーションを特徴としており、1クリックでのダビングも可能です。これにより、ビデオ作成が効率化され、アクセシビリティが確保され、統合されたビデオエディターを使用してプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できます。
HeyGenはインタビュー研修ビデオ制作をどのように強化できますか？
HeyGenはインタビュー研修ビデオメーカーのニーズに特化したカスタマイズ可能なテンプレートを提供し、強力なビデオエディタ機能を備えています。これにより、ブランド管理とパーソナライズされたコンテンツが可能になり、候補者の準備とスクリーニングがより効果的になります。
HeyGenはストックメディアと多様な要素を使用した包括的なビデオ生成をサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なビデオ作成をサポートしており、豊富なライブラリからのストックメディアのシームレスな統合が可能です。ユーザーはAIエフェクトやその他のクリエイティブな要素を取り入れて、魅力的なビジュアルを制作できます。