インターンシップニュースビデオメーカー：魅力的なコンテンツを素早く作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、インターンシップ用の魅力的なニュースビデオに素早く変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
潜在的なインターンや一般の人々を対象にした、魅力的なインターン成功ストーリーを紹介する60秒のジャーナリスティックなレポートを開発してください。ビデオはダイナミックなビジュアルスタイルで、素早いカットを使用し、HeyGenのAIアバターを活用してニュースを伝え、ニュースビデオメーカーがどのように影響を与えるかを示します。
インターンシップを考えている学生向けの「1日の生活」ニュースレポートとして機能する、30秒のモダンで情報豊富なセグメントを制作してください。インターンシップビデオの魅力的な側面を強調し、明るくスムーズなビジュアルスタイルとAI生成のナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してストーリーをAIビデオジェネレーターとして生き生きとさせます。
キャリアアドバイザーや大学生にユニークなインターンシップの機会を効果的にプロモートする、50秒の洗練された親しみやすい企業ニューススタイルのビデオをデザインしてください。ニュースビデオテンプレートを効果的に使用し、メディアライブラリからのブランド要素とプロフェッショナルなストック映像を組み込み、HeyGenによって生成された自動字幕/キャプションで最大のリーチを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてインターンシップ用の魅力的なニュースビデオの作成を簡素化できますか？
HeyGenは、インターンシップのスポットライトに最適なプロフェッショナルなニュースビデオを、先進的なAIビデオジェネレーター機能を使用して簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なニュースビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに素早く変換できます。
HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのようなAI機能を提供していますか？
HeyGenは、テキスト-to-ビデオ変換や多様なAIアバターの選択肢を提供し、スクリプトをアニメーション化します。また、すべてのビデオコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持するためのブランディングコントロールも利用できます。
HeyGenはソーシャルメディア向けのプロフェッショナルなインターンシップビデオを作成するのに役立ちますか？
もちろんです！HeyGenは、ニュースビデオテンプレートや使いやすい編集ツールを提供し、ソーシャルメディアプラットフォームで共有するのに最適なプロフェッショナルなインターンシップビデオを作成できます。高品質で魅力的なビデオコンテンツを迅速かつ効果的に制作します。
HeyGenには自動字幕生成機能とメディアライブラリが含まれていますか？
はい、HeyGenには視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを確保するための統合された自動字幕生成機能があります。さらに、豊富なビジュアルアセットでインターンシップビデオを強化するための包括的なメディアライブラリも利用可能で、直感的なビデオエディター内で使用できます。