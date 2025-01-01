インターンシップニュースビデオメーカー：魅力的なコンテンツを素早く作成

HeyGenの強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、インターンシップ用の魅力的なニュースビデオに素早く変換します。

大学生や若手プロフェッショナルを対象にした、エキサイティングな新しい有給インターンシッププログラムを紹介する45秒のニューススタイルの発表ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでインスパイアリングなもので、クリーンなグラフィックスとHeyGenのボイスオーバー生成機能を使用した明確で熱意あるナレーションを特徴とし、インターンシップニュースビデオメーカーとして効果的に機能します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
潜在的なインターンや一般の人々を対象にした、魅力的なインターン成功ストーリーを紹介する60秒のジャーナリスティックなレポートを開発してください。ビデオはダイナミックなビジュアルスタイルで、素早いカットを使用し、HeyGenのAIアバターを活用してニュースを伝え、ニュースビデオメーカーがどのように影響を与えるかを示します。
サンプルプロンプト2
インターンシップを考えている学生向けの「1日の生活」ニュースレポートとして機能する、30秒のモダンで情報豊富なセグメントを制作してください。インターンシップビデオの魅力的な側面を強調し、明るくスムーズなビジュアルスタイルとAI生成のナレーションを使用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用してストーリーをAIビデオジェネレーターとして生き生きとさせます。
サンプルプロンプト3
キャリアアドバイザーや大学生にユニークなインターンシップの機会を効果的にプロモートする、50秒の洗練された親しみやすい企業ニューススタイルのビデオをデザインしてください。ニュースビデオテンプレートを効果的に使用し、メディアライブラリからのブランド要素とプロフェッショナルなストック映像を組み込み、HeyGenによって生成された自動字幕/キャプションで最大のリーチを確保します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

インターンシップニュースビデオメーカーの使い方

簡単に魅力的なインターンシップニュースビデオを作成。テキストを魅力的なコンテンツに変換し、視聴者に情報を提供しインスパイアします。

1
Step 1
スタート地点を選ぶ
「テンプレートとシーン」から選択するか、空白のキャンバスから始めて「インターンシップニュースビデオメーカー」プロジェクトを効率的に作成します。
2
Step 2
ナラティブを作成
「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を利用して、書かれたコンテンツをダイナミックなビジュアルとボイスオーバーに変換し、「ニュースビデオメーカー」に最適です。
3
Step 3
プロフェッショナルなタッチを追加
リアルな「AIアバター」でビデオを強化し、「メディアライブラリ」から視覚要素を簡単に取り入れてコンテンツを魅力的にします。
4
Step 4
エクスポートと共有
「魅力的なビデオコンテンツ」を完成させ、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、広範なリーチを確保します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

迅速なインターンシップ発表と更新を作成

.

AIビデオ生成を使用して、インターンシップの機会やプログラムの更新に関するプロフェッショナルなニューススタイルのビデオ発表を迅速に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてインターンシップ用の魅力的なニュースビデオの作成を簡素化できますか？

HeyGenは、インターンシップのスポットライトに最適なプロフェッショナルなニュースビデオを、先進的なAIビデオジェネレーター機能を使用して簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なニュースビデオテンプレートとリアルなAIアバターを使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに素早く変換できます。

HeyGenはビデオ制作を効率化するためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、テキスト-to-ビデオ変換や多様なAIアバターの選択肢を提供し、スクリプトをアニメーション化します。また、すべてのビデオコンテンツで一貫したプロフェッショナルな外観を維持するためのブランディングコントロールも利用できます。

HeyGenはソーシャルメディア向けのプロフェッショナルなインターンシップビデオを作成するのに役立ちますか？

もちろんです！HeyGenは、ニュースビデオテンプレートや使いやすい編集ツールを提供し、ソーシャルメディアプラットフォームで共有するのに最適なプロフェッショナルなインターンシップビデオを作成できます。高品質で魅力的なビデオコンテンツを迅速かつ効果的に制作します。

HeyGenには自動字幕生成機能とメディアライブラリが含まれていますか？

はい、HeyGenには視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを確保するための統合された自動字幕生成機能があります。さらに、豊富なビジュアルアセットでインターンシップビデオを強化するための包括的なメディアライブラリも利用可能で、直感的なビデオエディター内で使用できます。