国際的な文脈で従業員のオンボーディングを担当するHRおよびL&Dチーム向けにデザインされた60秒のアニメーション説明ビデオを想像してください。ビジュアルスタイルは明るく歓迎的で、多様なAIアバターが会社の主要なポリシーや文化のポイントを紹介します。音声はクリアなボイスオーバー生成を使用し、複数の言語にローカライズされ、新しい従業員が重要な情報を理解し、伝統的な国際トレーニングビデオメーカーの体験を効果的に変革します。

