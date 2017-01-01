グローバルチームのための国際トレーニングビデオメーカー
シームレスな1クリック翻訳で、グローバルな労働力向けに魅力的なトレーニングビデオを作成し、普遍的な理解を確保します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
ハイブリッドワークフォースを対象にした、迅速な技術トレーニングの更新が必要な45秒のマイクロラーニングビデオを作成します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、スクリプトからのテキストをビデオに変換して迅速なコンテンツ作成を行い、包括的なメディアライブラリから関連するストックビジュアルを補完します。プロフェッショナルで明確なナレーションスタイルが視聴者を複雑な情報を効率的に案内し、アジャイルな知識共有に最適なソリューションとなります。
国際部門全体の従業員を対象にした包括的な90秒のコンプライアンス研修ビデオを開発します。ビジュアルプレゼンテーションは明確で権威あるもので、ブランドの一貫性とプロフェッショナリズムを維持するために事前にデザインされたテンプレートとシーンを活用します。重要な規制情報のグローバルなアクセスと理解を確保するために、ビデオには複数の言語で自動字幕/キャプションが表示され、従業員の開発努力の全体的な影響を高めます。
教育リソースを簡単に作成したい専門家向けに、魅力的な30秒のプロモーションビデオを作成します。このダイナミックなビデオでは、熱意あるAIアバターが高品質なトレーニングビデオを簡単に制作できる方法を説明します。ビジュアルの美学は活気に満ち、テンポが速く、さまざまなプラットフォームでの配信のためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを示し、多様なコンテンツのための国際トレーニングビデオメーカーとしての力を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてトレーニングビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは、先進的な生成AIプラットフォームとして、従業員のオンボーディング、技術トレーニング、コンプライアンス研修のための高品質なトレーニングビデオを効率的に制作する力をユーザーに提供します。高度なAIアバターとテキストからビデオへの変換機能により、スクリプトを魅力的なコンテンツに変えます。
HeyGenが国際トレーニングビデオメーカーとして理想的な理由は何ですか？
HeyGenは、強力な1クリック翻訳と多言語ビデオプレーヤーを提供し、コンテンツのグローバルなアクセスを確保することで、国際トレーニングビデオメーカーとして優れています。これにより、組織は多様なチームや地域間で効果的にコミュニケーションを取ることができます。
HeyGenはさまざまなビデオ編集機能とコンテンツ形式をサポートしていますか？
はい、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレートやAIスクリーンレコーダーを含む包括的なビデオ編集機能を提供し、トレーニングビデオを強化します。ユーザーはまた、AIボイスオーバーや画面録画を活用してダイナミックなコンテンツを作成することができます。
HeyGenのAIビデオプラットフォームはどのように学習と開発を強化しますか？
HeyGenのAIビデオプラットフォームは、最先端の生成AIを活用して、AIアバターとテキストからビデオへの技術で魅力的な教育リソースを作成します。この革新的なアプローチは、知識の保持を向上させ、高影響の学習資料の制作を簡素化します。