グローバルなオーディエンスに瞬時に対応。テキストを魅力的なビデオに変換し、シームレスなボイスオーバー生成を実現。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

コンテンツクリエイターやソーシャルメディアマーケター向けに設計された、テキストをビデオに変換するスピードを紹介する30秒のダイナミックなソーシャルメディア広告を開発してください。美的感覚はテンポが速く、鮮やかな色彩と魅力的なテキストアニメーションを備え、トレンドのエネルギッシュな音楽に合わせて、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用し、シンプルなアイデアを自動字幕付きの魅力的なソーシャルメディアコンテンツに変えることで、アクセスしやすく、インパクトのあるものにします。
企業トレーナーや教育者向けに、複雑な概念を簡単に説明する60秒の説明ビデオを制作してください。フレンドリーなAIアバターがコンテンツを提供し、落ち着いた権威ある声で、さまざまなテンプレートとシーンを使用して教育資料を効果的に構成し、AIアバターの多様性を強調して魅力的な説明ビデオを作成します。
マーケティングチームやスタートアップを対象にした、インスピレーションを与える40秒の製品発表ビデオをデザインしてください。ビジュアルナラティブはモダンで野心的であり、スムーズなトランジションとメディアライブラリ/ストックサポートからの高品質なストック映像を特徴とし、感動的なオーケストラ音楽に支えられ、プロフェッショナルなプロモーションビデオがどれほど簡単に作成できるかを示し、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまなプラットフォームに合わせてリサイズします。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

国際サービスビデオジェネレーターの使い方

AIを活用したツールでプロフェッショナルでローカライズされたビデオを簡単に作成し、グローバル市場での影響力を拡大します。

Step 1
スクリプトを作成
スクリプトを入力して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに瞬時に変換し、国際的なメッセージの基盤を形成します。
Step 2
言語とアバターを選択
多様なAIアバターから選択してブランドを表現し、異なるグローバル市場で文化的に共鳴するメッセージを確保します。
Step 3
ブランディングを適用
ブランディングコントロールを使用してブランドのロゴとカラーを組み込み、すべての国際ビデオで一貫したビジュアルアイデンティティを維持します。
Step 4
エクスポートと共有
さまざまなアスペクト比で高品質なビデオをエクスポートし、異なる国際プラットフォームでの配信に備え、ビデオ作成プロセスを簡素化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

国際的なソーシャルエンゲージメントの向上

グローバルプラットフォームに合わせた魅力的なソーシャルメディアコンテンツを迅速に作成し、多様な国際顧客とのリーチと接続を拡大します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてテキストを魅力的なビデオに変換しますか？

HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用して、スクリプトを簡単に魅力的なビデオに変換します。リアルなAIアバターと洗練されたテキストからビデオへの機能を備えており、最小限の労力でアイデアを実現し、クリエイティブな成果を最大化できます。

HeyGenはビデオ作成にどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ビデオの中にブランドのアイデンティティをシームレスに統合できます。ロゴやブランドカラーなどの要素をさまざまなビデオテンプレート内でカスタマイズし、オーディエンスに一貫性のあるプロフェッショナルなプロモーションビデオを提供します。

HeyGenは多言語のボイスオーバーを生成してグローバル市場にリーチできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なボイスオーバー生成機能をサポートしており、多様な言語でビデオを作成できます。この機能は、国際サービスビデオジェネレーターコンテンツでグローバル市場に進出するのに理想的で、メッセージが世界中で共鳴することを保証します。

HeyGenは説明ビデオやソーシャルメディアビデオのような多様なビデオコンテンツの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは直感的なプラットフォームを通じてさまざまな目的のビデオ作成を簡素化します。豊富なビデオテンプレートとAIビデオツールを活用して、高品質な説明ビデオ、ソーシャルメディアコンテンツ、またはトレーニングビデオを効率的に制作できます。