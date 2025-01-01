グローバルチームのための最高の国際オンボーディングビデオジェネレーター
AIビデオジェネレーターを活用して、スクリプトからの強力なテキストをビデオに変換し、一貫したメッセージングでグローバルな従業員オンボーディングを効率化します。
新入社員が社内ソフトウェアシステムをナビゲートする方法を学ぶための包括的な90秒の技術トレーニングビデオを開発してください。効率的な従業員オンボーディングに焦点を当て、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、ステップバイステップの指示を正確に伝え、画面録画と明確な視覚的手がかりを組み合わせます。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的であり、AIアバターがインターフェースを案内する可能性があり、正確で会話的な音声スタイルと多様な学習の好みに対応するための重要な字幕/キャプションを備えています。
すべての新入社員向けに会社の文化と価値観を強調する45秒の魅力的なビデオをデザインしてください。オンボーディングビデオメーカーの力を活用します。ビジュアルスタイルはインスピレーションを与えるものであり、ダイナミックで、高品質のストック映像をメディアライブラリ/ストックサポートから取り入れ、既存のテンプレートとシーンを使用してカスタムブランディング要素を組み合わせます。音声スタイルは、温かく明瞭なボイスオーバーと組み合わせた高揚感のあるバックグラウントラックを特徴とし、オンボーディングビデオが初日から個人的で影響力のあるものに感じられるようにします。
HRおよびL&Dマネージャー向けに、異なる国際地域向けのオンボーディングコンテンツのローカライズの容易さを示す60秒の洗練されたビデオを制作してください。このビデオは、さまざまなプラットフォーム向けのアスペクト比のリサイズとエクスポートの柔軟性を示し、ボイスオーバー生成がメッセージを迅速に適応させる方法を強調します。ビジュアルスタイルはモダンでクリーン、プロフェッショナルであり、多様な文化的要素をさりげなく取り入れ、効率的な国際オンボーディングを確保するための多言語AIボイスオーバーの作成の効率性を強調する明確でプロフェッショナルな音声配信を行います。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして国際オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーター技術を活用し、ユーザーがスクリプトを入力するだけで魅力的な国際オンボーディングビデオを作成できるようにします。私たちのプラットフォームは多様なAIアバターとリアルなボイスオーバー生成を特徴としており、カメラや俳優を必要とせずに制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenはオンボーディングコンテンツのローカライズにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、グローバルチームにとって重要なオンボーディングビデオの包括的なローカライズをサポートします。多言語AIボイスオーバーを利用して多様な従業員にリーチし、正確な字幕/キャプションを自動生成することで、メッセージが普遍的に理解されることを保証します。
HeyGenは従業員オンボーディングビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタマイズとブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、その他のブランド要素をすべての従業員オンボーディングビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのトレーニングビデオでプロフェッショナルで一貫したメッセージングが保証されます。
HeyGenで作成したオンボーディングビデオを簡単に共有および配布する方法はありますか？
HeyGenはさまざまなエクスポートと共有オプションを提供し、オンボーディングビデオの共有を簡単にします。ビデオが完成したら、複数の形式でダウンロードするか、直接共有することができ、新入社員に迅速かつ効率的にトレーニングビデオを届けることができます。