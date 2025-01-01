HeyGenの力を活かして、国際ニュースビデオメーカーとしての可能性を探る45秒のビデオを作成してください。市民ジャーナリストや国際問題に興味を持つ人々に向けて、プロフェッショナルで権威あるニュース放送のようなビジュアルスタイルを採用し、明瞭で魅力的なAIボイスオーバーでレポートを届けます。HeyGenの高度なAIアバターを使用してニュースセグメントを進行し、ダイナミックで信頼性のあるプレゼンテーションを実現します。

