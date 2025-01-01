国際ニュースビデオメーカー: AIによるグローバルストーリー

高品質なニュースビデオを迅速に制作。ダイナミックなAIアバターを活用して国際的なストーリーを伝えましょう。

HeyGenの力を活かして、国際ニュースビデオメーカーとしての可能性を探る45秒のビデオを作成してください。市民ジャーナリストや国際問題に興味を持つ人々に向けて、プロフェッショナルで権威あるニュース放送のようなビジュアルスタイルを採用し、明瞭で魅力的なAIボイスオーバーでレポートを届けます。HeyGenの高度なAIアバターを使用してニュースセグメントを進行し、ダイナミックで信頼性のあるプレゼンテーションを実現します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、迅速でインパクトのあるニュースアップデートが必要な30秒のセグメントを想像してください。このニュースビデオメーカーのプロンプトは、現代的なグラフィックと親しみやすいAIボイスを備えた、テンポの速い情報豊かなビジュアルスタイルを特徴とします。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して、書かれたコンテンツを迅速に洗練されたビデオに変換し、自動字幕/キャプションを追加して最大限のアクセシビリティを実現します。
サンプルプロンプト2
教育者や非営利団体を対象に、グローバルな問題を強調し、HeyGenを多用途なグローバルニュースビデオメーカーとして紹介する60秒の魅力的な作品を開発してください。ビジュアルとオーディオスタイルはドキュメンタリーのようにし、豊富なストックメディアと感情的なナレーションを使用して視覚的に豊かなストーリーテリングを実現します。HeyGenのライブラリからさまざまなテンプレートとシーンを統合し、洗練された魅力的なビジュアルフローを提供します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアマネージャーやデジタルマーケター向けに、ニューススニペットを配信するための簡潔な15秒のアップデートを作成し、HeyGenが効率的なAIニュースジェネレーターとしてどのように機能するかを示します。ビデオは視覚的に印象的で、モバイル視聴に最適化され、力強くインパクトのあるAIボイスを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用して、さまざまなプラットフォームにコンテンツをシームレスに適応させ、AIアバターを使用して簡潔なプレゼンテーションを行い、配信を容易にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

国際ニュースビデオメーカーの使い方

魅力的なグローバルニュースビデオを簡単に制作。スクリプトをプロフェッショナルで多言語対応のニュースセグメントに変換し、AI駆動のツールと多様なメディアオプションを活用します。

Step 1
ニューススクリプトを作成
まず、ニュースストーリースクリプトを入力します。プラットフォームがテキストをダイナミックなビデオコンテンツに変換し、ニュースビデオメーカー体験の基盤を提供します。
Step 2
AIニュースアンカーとメディアを選択
画面上のAIニュースアンカーとして多様なAIアバターから選択します。豊富なライブラリから関連するストックメディアを統合して、ナラティブを強化します。
Step 3
プロフェッショナルな仕上げを追加
包括的なビデオエディターを使用してコンテンツを洗練させます。自動キャプションと多言語字幕を生成し、メッセージがグローバルな視聴者に明確に届くようにします。
Step 4
グローバル放送をエクスポート
満足したら、希望のアスペクト比で国際ニュースビデオを簡単にエクスポートします。プロフェッショナルな放送は、YouTubeなどのプラットフォームで共有する準備が整いました。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

グローバルニュースの説明を拡大

より詳細な国際ニュースの説明やレポートを開発し、複雑なトピックでより広範な世界的な視聴者に効果的にリーチし、情報を提供します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして国際ニュースビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度なAIニュースジェネレーターであり、ユーザーがプロフェッショナルな国際ニュースビデオを驚くほど簡単に制作できるようにします。強力なテキスト・トゥ・ビデオ機能と多言語対応を活用して、魅力的なグローバルニュースコンテンツを効率的に作成できます。

HeyGenはニュースビデオ制作を効率化するためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはニュースビデオ制作専用に設計された多様なプロフェッショナルビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートと直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースを組み合わせることで、迅速なニュースビデオ制作のワークフローを大幅に効率化します。

HeyGenには魅力的なニュースコンテンツを制作するためのどのようなAI機能がありますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターや高度なAIボイスオーバー生成を含む最先端のAI機能を組み込んでおり、ニュースビデオを向上させます。自動キャプションにより、コンテンツがより広い視聴者にアクセス可能で魅力的になります。

HeyGenを使用して特定のブランドやグローバルな視聴者に合わせてニュースビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenの強力なビデオエディターを使用して、包括的なライブラリからのストックメディアを統合し、グローバルニュースビデオを強化することができます。ブランドコントロールと包括的な多言語サポートを使用して、さまざまな国際的な視聴者に合わせてコンテンツを簡単に調整できます。