スクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、スクリプトを多言語ビデオコンテンツに簡単に変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
オンラインプレゼンスを拡大したい小規模ビジネスオーナー向けに、45秒のダイナミックなチュートリアルを作成します。このビデオは、フレンドリーで励ましのあるビジュアル美学を持ち、明確で簡潔なテキストオーバーレイと温かく親しみやすいナレーションを備えています。HeyGenの高度なボイスオーバー生成を活用して、マルチリンガルなビデオコンテンツを簡単に作成し、新しい市場にメッセージを即座に翻訳して届ける方法を強調します。
最先端の技術を宣伝するスタートアップ創業者を対象とした、30秒のテンポの速い視覚的に魅力的なソーシャルメディア広告を開発します。このビデオは、エネルギッシュなグラフィックスとクイックカットで溢れ、現代的でドライブ感のあるエレクトロニックビートに合わせて設定されます。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、クリエイティブプロセスを迅速に開始し、高品質なマーケティングビデオを制作するスピードと簡単さを示します。
シンプルな書かれたコンセプトを豊かなビジュアル体験に変える、75秒の説得力のあるナラティブショートを制作します。視覚スタイルは、映画的な品質を呼び起こし、雰囲気のある照明と感情を喚起するイメージを備え、劇的で表現力豊かな音楽スコアと感動的なナレーションで補完されます。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、最も複雑なストーリーでも前例のない簡単さで命を吹き込みます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてユーザーがテキストからAIビデオを作成するのを支援しますか？
HeyGenは、シンプルなスクリプトをスタジオ品質のビデオに変換する、先進的なテキストからビデオへのAIジェネレーターです。私たちのプラットフォームを使用すると、リアルなAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、魅力的なコンテンツを簡単に生成し、AIビデオ作成プロセス全体を効率化できます。
AI生成ビデオの視覚要素やブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範なブランドコントロールを提供し、表情やアバターの服装をカスタマイズできます。また、シネマティックなBロールを統合し、ブランドの特定の色を適用して、すべてのAIビデオが完璧にブランドに合い、視覚的に魅力的であることを保証します。
HeyGenが効果的な国際AIビデオジェネレーターである理由は何ですか？
HeyGenは、175以上の言語と方言をサポートすることで、真に多言語のビデオコンテンツを可能にし、国際AIビデオジェネレーターとして際立っています。私たちの高度なAIダビングとボイスオーバーは、メッセージがグローバルに共鳴することを保証し、AIビデオジェネレーターを使用して多様なオーディエンスに簡単にリーチできます。
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティングビデオの制作を効率化しますか？
HeyGenは直感的なオンラインエディターとAIスクリプトジェネレーターを通じて、マーケティングビデオの作成を簡素化します。この簡単なビデオ作成プロセスにより、マーケターは強力なビデオ編集ツールを活用して、プロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作し、効果的なストーリーを効率的に作成できます。