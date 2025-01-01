従業員向け内部ビデオアカデミー：トレーニングを簡素化
スケーラブルなトレーニングプログラムで従業員のエンゲージメントと知識保持を向上させ、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存のスタッフ向けに、新しいソフトウェア機能に関する知識の保持を向上させることを目的とした45秒のダイナミックな社員トレーニングビデオを開発してください。このビデオは、活気に満ちた現代的なビジュアルスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックと明確で熱意あるナレーションを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、準備されたスクリプトから効率的にナレーションを生成し、正確性と一貫性を確保します。
全社員向けに、最近のチームの成果を祝うとともに、ポジティブな職場文化を強化する30秒の魅力的な内部コミュニケーションビデオを制作してください。ビデオは明るく親しみやすいビジュアル美学を持ち、励ましのトーンとオプションの軽いバックグラウンドミュージックを備えています。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、全従業員に響く視覚的に魅力的なコンテンツを迅速に組み立てます。
さまざまな部門向けのスケーラブルなトレーニングプログラムの一環として、複雑な新しい会社方針を説明する90秒の簡潔なビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは指導的で明確であり、簡単に理解できるように、シンプルなビジュアルと中立的で権威ある声を優先します。HeyGenの字幕/キャプション機能を統合して、特に多様な作業環境でのすべての視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的な企業トレーニングビデオを作成するのに役立ちますか？
HeyGenは、リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、非常に魅力的な企業トレーニングビデオを作成する力を組織に提供します。これにより、一貫性のある魅力的な学習体験が保証され、従業員の知識保持が向上します。
従業員向けの内部ビデオアカデミーを構築するためにHeyGenはどのような機能を提供しますか？
従業員向けの内部ビデオアカデミーを構築するために、HeyGenはカスタマイズ可能なテンプレート、強力なブランディングコントロール、多言語サポートなどの強力な機能を提供します。これにより、企業は幅広い従業員トレーニングビデオとスケーラブルなトレーニングプログラムを効率的に制作できます。
HeyGenはオンボーディングビデオや内部コミュニケーションビデオの迅速な生成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、効率的なテキスト-to-ビデオとナレーション生成機能を通じて、重要なオンボーディングビデオや内部コミュニケーションビデオの作成を簡素化します。ユーザーは簡単に字幕を追加し、高品質のコンテンツを迅速に制作して、全体的なコミュニケーション効率を向上させることができます。
HeyGenはトレーニングビデオでの従業員のエンゲージメントとアクセシビリティをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ダイナミックなAIアバターを提供し、自動字幕/キャプションでアクセシビリティを確保することで、トレーニングビデオでの従業員のエンゲージメントを向上させます。さまざまなプラットフォームに合わせてアスペクト比を簡単に調整できる能力により、コンテンツが常に理解しやすく、ポジティブな職場文化の育成に役立ちます。