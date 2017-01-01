内部アップデートビデオメーカー：簡単なAIビデオ作成
AIアバターを使用して魅力的なチームアップデートを作成し、内部コミュニケーションビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、最近の会社のマイルストーンと今後のイベントを紹介する45秒のダイナミックなニュースアップデートビデオを開発してください。音声は活気に満ちたバックグラウンドトラックで、画面上のテキストと鮮やかなビジュアルで補完されます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に制作し、字幕を追加してアクセシビリティを向上させ、優れた内部アップデートビデオメーカーにします。
新入社員向けに、重要なソフトウェアのオンボーディング手順を詳述する90秒の内部トレーニングコミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明確でステップバイステップであり、落ち着いた指導的な声を使用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して効率的にナレーションを生成し、各ステップを効果的に示すためにメディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合します。
クロスファンクショナルチーム向けに、新しいコラボレーションイニシアチブを発表する30秒の簡潔なチームコミュニケーションビデオを作成してください。フレンドリーで励みになるビジュアルスタイルを目指し、クリーンでモダンなグラフィックスとエネルギッシュなオーディオトラックを使用します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプラットフォームで簡単に共有できるようにし、迅速な発表に適した多用途のビデオメーカーにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIを使用して内部コミュニケーションビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは高度な「AIを活用したビデオ作成」を利用して、スクリプトをプロフェッショナルな「内部コミュニケーションビデオ」に変換します。ユーザーは多様な「AIアバター」から選択し、「テキスト-to-ビデオ」機能を活用して、複雑な編集なしで魅力的なアップデートを迅速に生成できます。
HeyGenが効率的な内部アップデートビデオメーカーである理由は何ですか？
直感的な「内部アップデートビデオメーカー」として、HeyGenはプロジェクトを迅速に開始するためのカスタマイズ可能な「テンプレート」の幅広い選択肢を提供します。統合された「ナレーション生成」と迅速なビデオ合成機能により、チームは高品質のビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはニュースアップデートビデオのブランド一貫性をどのように維持しますか？
もちろんです。HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」をサポートしており、会社のロゴ、色、フォントをすべての「ニュースアップデートビデオ」に組み込むことができます。これにより、すべてのAIを活用した制作物が企業のアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenはオンボーディングやトレーニングビデオなど、さまざまなチームコミュニケーションをどのようにサポートしますか？
HeyGenは多様な「チームコミュニケーション」ニーズをサポートするために設計された多用途の「ビデオメーカー」であり、ダイナミックな「オンボーディングビデオ」から包括的な「内部トレーニングコミュニケーション」まで対応します。使いやすいインターフェースと豊富な機能セットにより、あらゆる内部ビデオ要件に最適です。