内部更新ビデオジェネレーター: チームコミュニケーションの効率化
テキストを魅力的なビデオに変換し、音声生成を通じて情報の流れを迅速化し、組織全体でスケーラブルなコミュニケーションを実現します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員、特にリモートチームに向けて、今後のITセキュリティポリシーの変更について説明する45秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは魅力的で情報豊かにし、プロフェッショナルなグラフィックスとメディアライブラリからのストックサポートを使用して重要な概念を説明し、HeyGenによって生成された親しみやすくも権威あるナレーションを組み合わせてください。この内部コミュニケーション作品は、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫したブランド感を出し、安全なビデオ制作プロセスを簡単にします。
新入社員のオンボーディング中に使用する2分間のトレーニングビデオを開発し、コア内部ツールのナビゲート方法を示してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確でステップバイステップにし、AIアバターをバーチャルプレゼンターとして起用し、役立つナレーションを提供します。トレーニングビデオは魅力的でアクセスしやすく、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用してさまざまな視聴プラットフォームに最適化し、包括的な字幕を付けてください。
プロジェクトマネージャーとチームリーダー向けに、1分間の週次プロジェクト進捗更新ビデオを制作してください。ビジュアルスタイルはダイナミックでデータに富み、チャートやプロジェクトダッシュボードを活用し、HeyGenのテンプレートとシーン、メディアライブラリからの関連ストックサポートで強化します。この内部更新ビデオジェネレーターは、スクリプトからのテキストビデオを使用して重要なプロジェクトのマイルストーンを効率的に伝え、簡潔でエネルギッシュなナレーションで情報の流れを迅速化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部更新ビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオプラットフォームとして、チームがテキストから直接プロフェッショナルな内部更新ビデオを生成できるようにします。強力なAI駆動の自動化により、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとダイナミックなシーンを使用して、内部コミュニケーションを大幅に効率化します。
HeyGenはすべての内部ビデオコンテンツでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべての内部ビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。AIアバターをカスタマイズし、幅広いビデオテンプレートを活用し、ロゴやカラーを組み込んで、すべての内部チャンネルで一貫したブランドビデオを作成できます。
HeyGenはすべての従業員が内部ビデオにアクセスできるようにするためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenは自動字幕と強力なローカリゼーション機能を通じて、リモートチームや多様な労働力のアクセシビリティを向上させます。これらの機能により、すべての従業員が内部コミュニケーションを簡単に消化し理解できるようになり、スケーラブルで包括的な情報の流れを促進します。
HeyGenは機密性の高い会社の発表やトレーニングビデオを制作するための安全なプラットフォームですか？
HeyGenは、機密性の高い会社の発表や重要なトレーニングビデオを含むすべての内部コンテンツの安全なビデオ制作を優先します。私たちのプラットフォームは、プロフェッショナルなビデオを作成し配信するための安全で管理された環境を提供し、データが保護されるように設計されています。