全社員向けに45秒の動画を作成し、最新の四半期成果と今後の戦略目標を発表する社内更新ジェネレーターとして活用します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、ダイナミックなテキストオーバーレイと自信に満ちたインスパイアリングなトーンの音声を特徴とします。HeyGenのAIアバターを利用して重要なメッセージを伝え、全部署で一貫した会社のコミュニケーションを確保し、共有の成功感を育みます。

ビデオを生成