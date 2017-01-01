簡素化されたコミュニケーションのための社内更新ジェネレーター

スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用してプロフェッショナルなアナウンスメントを生成し、従業員のエンゲージメントを高め、時間を節約します。

全社員向けに45秒の動画を作成し、最新の四半期成果と今後の戦略目標を発表する社内更新ジェネレーターとして活用します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、ダイナミックなテキストオーバーレイと自信に満ちたインスパイアリングなトーンの音声を特徴とします。HeyGenのAIアバターを利用して重要なメッセージを伝え、全部署で一貫した会社のコミュニケーションを確保し、共有の成功感を育みます。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
マーケティング部門向けに30秒の動画を開発し、新しいキャンペーンの開始に関する迅速な社内更新を提供します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンであり、鮮やかな色彩と高揚感のあるバックグラウンドミュージックを取り入れて、従業員のエンゲージメントを高めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれた更新情報を効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、全員が情報を得てモチベーションを高められるようにします。
サンプルプロンプト2
マネージャーとチームリーダー向けに60秒の動画を制作し、AIアナウンスメントジェネレーターを利用して新しいQ3ポリシーの変更を紹介します。ビジュアルスタイルは明確で権威あるものであり、プロフェッショナルなグラフィックスと落ち着いた情報提供の声を特徴とし、組織の整合性を確保します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、重要な情報とガイドラインを効果的に伝える洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立てます。
サンプルプロンプト3
全スタッフ向けに30秒のビデオ放送をデザインし、プロジェクト完了後の従業員への励ましのメッセージを共有します。ビジュアルスタイルは温かく祝祭的であり、控えめなアニメーションと陽気で軽快な音楽を取り入れて感謝の意を伝えます。この時間節約のアナウンスメントは、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して迅速に生成でき、広範な撮影なしで個人的なタッチを加えます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内更新ジェネレーターの仕組み

AIを活用したジェネレーターと直感的なデザインツールを使用して、従業員のエンゲージメントと組織の整合性を促進する魅力的でプロフェッショナルな社内更新を簡単に作成します。

1
Step 1
テンプレートを選択
プロフェッショナルにデザインされたアナウンスメントテンプレートから選択し、重要な社内更新を迅速に伝え、すべての会社のコミュニケーションの一貫した出発点を確保します。
2
Step 2
AIでカスタマイズ
ダイナミックな要素を追加してメッセージを強化します。HeyGenのAIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオを活用して、社内更新を生き生きとさせ、従業員にとってより魅力的なものにします。
3
Step 3
ブランディングを適用
すべての従業員向けメッセージで一貫したブランドアイデンティティを維持します。ブランディングコントロール（ロゴ、色）を使用してブランドキットを簡単に適用し、すべてのアナウンスメントが即座に認識され、プロフェッショナルであることを確保します。
4
Step 4
生成して配信
社内アナウンスメントを最終化し、配信準備が整ったプロフェッショナルなアナウンスメントを生成します。この合理化されたプロセスにより、メッセージが明確でインパクトがあり、従業員のエンゲージメントを高めます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな従業員メッセージを届ける

AIアバターを使用して、モチベーションを高めるメッセージやリーダーシップの更新を生成し、チーム内で強い会社文化と組織の整合性を育みます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社内更新と会社のコミュニケーションを効率化しますか？

HeyGenは直感的なAI社内コミュニケーションジェネレーターとして機能し、魅力的な社内更新を迅速に作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、従業員に重要なメッセージを効率的に届け、組織の整合性を促進します。

HeyGenがプロフェッショナルなアナウンスメントジェネレーターとして効果的な理由は何ですか？

HeyGenのAIアナウンスメントジェネレーターは、プロフェッショナルなアナウンスメントを簡単に生成するための強力なプラットフォームを提供します。ドラッグ＆ドロップエディター、豊富なアナウンスメントテンプレート、ブランドキット機能により、デザインをカスタマイズし、製品アナウンスメントがブランドアイデンティティを反映することを確実にします。

HeyGenはAIを活用したメッセージでどのように従業員のエンゲージメントを高めますか？

HeyGenはシンプルなスクリプトを魅力的なビデオメッセージに変換することで、従業員のエンゲージメントを大幅に向上させます。プラットフォームのAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能により、社内コミュニケーションがダイナミックでよりインパクトのあるものとなり、従業員へのメッセージがより記憶に残り、クリエイターにとって時間を節約します。

HeyGenを使用してアナウンスメントのデザインとブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランドキットを通じてロゴやブランドカラーを組み込む能力を含む、広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、社内更新や製品アナウンスメントのデザインを完全にカスタマイズし、すべての会社のコミュニケーションで一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。