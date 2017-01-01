簡素化されたコミュニケーションのための社内更新ジェネレーター
マーケティング部門向けに30秒の動画を開発し、新しいキャンペーンの開始に関する迅速な社内更新を提供します。ビジュアルスタイルはエネルギッシュでモダンであり、鮮やかな色彩と高揚感のあるバックグラウンドミュージックを取り入れて、従業員のエンゲージメントを高めます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、書かれた更新情報を効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換し、全員が情報を得てモチベーションを高められるようにします。
マネージャーとチームリーダー向けに60秒の動画を制作し、AIアナウンスメントジェネレーターを利用して新しいQ3ポリシーの変更を紹介します。ビジュアルスタイルは明確で権威あるものであり、プロフェッショナルなグラフィックスと落ち着いた情報提供の声を特徴とし、組織の整合性を確保します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、重要な情報とガイドラインを効果的に伝える洗練されたプレゼンテーションを迅速に組み立てます。
全スタッフ向けに30秒のビデオ放送をデザインし、プロジェクト完了後の従業員への励ましのメッセージを共有します。ビジュアルスタイルは温かく祝祭的であり、控えめなアニメーションと陽気で軽快な音楽を取り入れて感謝の意を伝えます。この時間節約のアナウンスメントは、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して迅速に生成でき、広範な撮影なしで個人的なタッチを加えます。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内更新と会社のコミュニケーションを効率化しますか？
HeyGenは直感的なAI社内コミュニケーションジェネレーターとして機能し、魅力的な社内更新を迅速に作成できます。AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、従業員に重要なメッセージを効率的に届け、組織の整合性を促進します。
HeyGenがプロフェッショナルなアナウンスメントジェネレーターとして効果的な理由は何ですか？
HeyGenのAIアナウンスメントジェネレーターは、プロフェッショナルなアナウンスメントを簡単に生成するための強力なプラットフォームを提供します。ドラッグ＆ドロップエディター、豊富なアナウンスメントテンプレート、ブランドキット機能により、デザインをカスタマイズし、製品アナウンスメントがブランドアイデンティティを反映することを確実にします。
HeyGenはAIを活用したメッセージでどのように従業員のエンゲージメントを高めますか？
HeyGenはシンプルなスクリプトを魅力的なビデオメッセージに変換することで、従業員のエンゲージメントを大幅に向上させます。プラットフォームのAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能により、社内コミュニケーションがダイナミックでよりインパクトのあるものとなり、従業員へのメッセージがより記憶に残り、クリエイターにとって時間を節約します。
HeyGenを使用してアナウンスメントのデザインとブランディングをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは、ブランドキットを通じてロゴやブランドカラーを組み込む能力を含む、広範なブランディングコントロールを提供します。これにより、社内更新や製品アナウンスメントのデザインを完全にカスタマイズし、すべての会社のコミュニケーションで一貫性とプロフェッショナルな外観を確保します。