究極の内部トレーニングビデオプラットフォーム

カスタマイズ可能なビデオコースと素晴らしいAIアバターで従業員トレーニングと知識の保持を向上させましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソフトウェアトレーナーと技術サポートチーム向けに、2分間のインタラクティブなビデオチュートリアルを開発し、新しいビデオトレーニングソフトウェアの複雑な機能をデモンストレーションします。アクセシビリティのために字幕/キャプションを組み込み、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、モダンでクリアなビジュアルスタイルと役立つトーンで各ステップを説明します。
サンプルプロンプト2
オンラインナレッジセンターの1分間のアップデートを作成し、コンテンツクリエイターとナレッジベース管理者を対象に、知識の保持を強化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、記事を迅速に情報豊かで簡潔なビデオに変換し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを適用して視覚的に魅力的でスムーズなトランジションスタイルを実現します。
サンプルプロンプト3
マーケティングチームまたはリモートワークフォーストレーナー向けに、内部トレーニングビデオプラットフォームの使用に関するクイックヒントを紹介する45秒のモバイルフレンドリービデオを作成します。アスペクト比のリサイズとエクスポートでどのデバイスでも最適な視聴を確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからのビジュアルでコンテンツを豊かにし、ダイナミックなビジュアルスタイルとフレンドリーで明るいボイスオーバーで提示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部トレーニングビデオプラットフォームの仕組み

強力な内部トレーニングビデオプラットフォームで従業員のオンボーディングと知識共有を効率化し、効果的な学習と知識の保持を実現します。

Step 1
魅力的なコンテンツを作成
強力なツールを活用して高品質な内部トレーニングビデオを生成し、HeyGenのAIアバターを使用してスクリプトをダイナミックなプレゼンターで生き生きとさせます。
Step 2
プロフェッショナルな強化を追加
ビデオに必要な要素を追加して洗練させます。字幕/キャプションを簡単に生成し、すべての従業員のアクセシビリティと理解を向上させます。
Step 3
一貫したブランディングを適用
すべてのトレーニング資料でブランドの一貫性を確保します。ブランディングコントロールを使用して、会社のロゴとカラーをビデオやプラットフォームインターフェースにシームレスに統合します。
Step 4
安全にエクスポートして共有
完成したトレーニングビデオを配布の準備をします。さまざまな形式とアスペクト比でコンテンツをエクスポートし、チームと安全に共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な内部トピックを簡素化して理解を向上

AIビデオを使用して、複雑なテーマを消化しやすいコンテンツに分解し、複雑な内部トレーニングをよりアクセスしやすく効果的にします。

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトをプロフェッショナルな内部トレーニングビデオに簡単に変換します。この強力なビデオ作成ツールを使用すると、複雑な編集ツールを使わずに従業員トレーニングのための魅力的なコンテンツを迅速に開発できます。

HeyGenは従業員トレーニングコンテンツを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、シームレスなボイスオーバー生成やアクセシビリティのための自動キャプションとトランスクリプションを含む高度なAI強化機能を提供します。これらの技術ツールは、従業員トレーニングビデオをプロフェッショナルにし、より広い視聴者に届くようにし、知識の保持を最適化します。

HeyGenはeラーニングプラットフォームのカスタムブランディングとビデオ編集をサポートしますか？

もちろんです。HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをeラーニングコンテンツに直接統合することができます。その直感的なインターフェースは効率的なビデオ編集をサポートし、カスタマイズ可能なデジタルトレーニングコースの開発を効率化するテンプレートを提供します。

HeyGenはビデオトレーニングソフトウェアコンテンツの迅速な開発を支援しますか？

はい、HeyGenは迅速なコンテンツ開発のための効率的なプラットフォームを提供し、包括的なビデオトレーニングソフトウェア資料やインタラクティブなビデオチュートリアルの作成に最適です。ユーザーは事前に構築されたテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、高品質なオンボーディングと学習管理システムのリソースを効率的に作成できます。