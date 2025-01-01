究極の内部トレーニングビデオプラットフォーム
カスタマイズ可能なビデオコースと素晴らしいAIアバターで従業員トレーニングと知識の保持を向上させましょう。
ソフトウェアトレーナーと技術サポートチーム向けに、2分間のインタラクティブなビデオチュートリアルを開発し、新しいビデオトレーニングソフトウェアの複雑な機能をデモンストレーションします。アクセシビリティのために字幕/キャプションを組み込み、スクリプトからのテキストをビデオに変換して、モダンでクリアなビジュアルスタイルと役立つトーンで各ステップを説明します。
オンラインナレッジセンターの1分間のアップデートを作成し、コンテンツクリエイターとナレッジベース管理者を対象に、知識の保持を強化します。スクリプトからのテキストをビデオに変換して、記事を迅速に情報豊かで簡潔なビデオに変換し、プロフェッショナルなテンプレートとシーンを適用して視覚的に魅力的でスムーズなトランジションスタイルを実現します。
マーケティングチームまたはリモートワークフォーストレーナー向けに、内部トレーニングビデオプラットフォームの使用に関するクイックヒントを紹介する45秒のモバイルフレンドリービデオを作成します。アスペクト比のリサイズとエクスポートでどのデバイスでも最適な視聴を確保し、メディアライブラリ/ストックサポートからのビジュアルでコンテンツを豊かにし、ダイナミックなビジュアルスタイルとフレンドリーで明るいボイスオーバーで提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとテキストからビデオへの技術を使用して、スクリプトをプロフェッショナルな内部トレーニングビデオに簡単に変換します。この強力なビデオ作成ツールを使用すると、複雑な編集ツールを使わずに従業員トレーニングのための魅力的なコンテンツを迅速に開発できます。
HeyGenは従業員トレーニングコンテンツを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは、シームレスなボイスオーバー生成やアクセシビリティのための自動キャプションとトランスクリプションを含む高度なAI強化機能を提供します。これらの技術ツールは、従業員トレーニングビデオをプロフェッショナルにし、より広い視聴者に届くようにし、知識の保持を最適化します。
HeyGenはeラーニングプラットフォームのカスタムブランディングとビデオ編集をサポートしますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをeラーニングコンテンツに直接統合することができます。その直感的なインターフェースは効率的なビデオ編集をサポートし、カスタマイズ可能なデジタルトレーニングコースの開発を効率化するテンプレートを提供します。
HeyGenはビデオトレーニングソフトウェアコンテンツの迅速な開発を支援しますか？
はい、HeyGenは迅速なコンテンツ開発のための効率的なプラットフォームを提供し、包括的なビデオトレーニングソフトウェア資料やインタラクティブなビデオチュートリアルの作成に最適です。ユーザーは事前に構築されたテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、高品質なオンボーディングと学習管理システムのリソースを効率的に作成できます。