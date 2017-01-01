社内トレーニングジェネレーター：カスタムコースを迅速に作成
AIを活用したコース作成ツールで、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、会社に合わせたトレーニングを迅速に構築します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
会社に合わせたトレーニングニーズに完全に一致するカスタムコースビルダーソリューションの力を解き放ち、すべての従業員が関連性のある影響力のある教育を受けられるようにします。この60秒のビデオは、ビジネスリーダーやトレーニングコーディネーターを対象としており、多様なオフィス環境を紹介するプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイル、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックと権威ある声のナレーションを必要とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを強調します。
重要なトレーニング資料の作成を効率化し、eラーニングの取り組みを向上させ、知識の移転をこれまで以上に迅速かつ効果的にします。この30秒のビデオは、小規模ビジネスオーナーやチームリーダーを対象としており、さまざまなトレーニングシナリオを示すクイックカットを含むダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイル、HeyGenの音声生成機能によるエネルギッシュで明確なナレーション、自動字幕/キャプションを補完します。
AIを活用したコース作成ツールで学習の未来に踏み出し、スキル構築モジュールの開発方法を革新し、高度なコンテンツをアクセスしやすく適応可能にします。この75秒のビデオは、L&Dの革新者やテクノロジー先進企業を対象としており、AIが働く様子を描く未来的でテクノロジーにインスパイアされたビジュアルスタイル、穏やかで知的、やや未来的な声のナレーションを伴い、HeyGenの高度なAIアバターと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを紹介します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを活用したコース作成ツールとしてどのように機能しますか？
HeyGenは、スクリプトをAIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用して魅力的なビデオトレーニング資料に変換することで、コース作成プロセス全体を簡素化します。これにより、企業は広範なビデオ制作の経験がなくても、高品質な社内トレーニングモジュールを迅速に生成できます。
HeyGenは会社に合わせたトレーニングのためのカスタムコースビルダーとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは強力なカスタムコースビルダーとして機能し、組織がオンボーディングトレーニングやコンプライアンス研修を含む会社に合わせたトレーニングコンテンツを開発できるようにします。ブランド要素や特定のメッセージを含めて、ビジネスニーズに完全に一致するスキル構築モジュールを簡単に作成できます。
HeyGenを使用してどのような種類のeラーニングコンテンツを開発できますか？
HeyGenは多用途なオンラインコースクリエーターとして機能し、包括的なeラーニングプログラムから迅速なSOPやスキル構築モジュールまで、幅広いバーチャルトレーニングソフトウェアコンテンツを制作することができます。テキストからビデオへの機能により、多様なトレーニング資料の生成が効率化されます。
HeyGenは社内トレーニングを生成するための直感的なオーサリングツールですか？
はい、HeyGenは直感的なオーサリングツールとして設計されており、事前のビデオ編集の専門知識がなくても誰でも社内トレーニングジェネレーターになることができます。使いやすいインターフェースと強力な機能により、コース作成が効率的でアクセスしやすくなっています。