社内トレーニングジェネレーター：カスタムコースを迅速に作成

AIを活用したコース作成ツールで、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、会社に合わせたトレーニングを迅速に構築します。

社内トレーニングジェネレーターを使って、複雑な指示を新入社員向けの魅力的なコンテンツに変えることで、簡単に魅力的なオンボーディングトレーニングを作成することを想像してください。この45秒のビデオは、HRマネージャーやL&Dスペシャリストを対象としており、モダンでクリーンなビジュアルスタイル、アニメーショングラフィック、そしてプロフェッショナルで明るい声のナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能と多様なAIアバターを強調します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
会社に合わせたトレーニングニーズに完全に一致するカスタムコースビルダーソリューションの力を解き放ち、すべての従業員が関連性のある影響力のある教育を受けられるようにします。この60秒のビデオは、ビジネスリーダーやトレーニングコーディネーターを対象としており、多様なオフィス環境を紹介するプロフェッショナルで洗練されたビジュアルスタイル、インスピレーションを与えるバックグラウンドミュージックと権威ある声のナレーションを必要とし、HeyGenの多様なテンプレートとシーン、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを強調します。
サンプルプロンプト2
重要なトレーニング資料の作成を効率化し、eラーニングの取り組みを向上させ、知識の移転をこれまで以上に迅速かつ効果的にします。この30秒のビデオは、小規模ビジネスオーナーやチームリーダーを対象としており、さまざまなトレーニングシナリオを示すクイックカットを含むダイナミックでテンポの速いビジュアルスタイル、HeyGenの音声生成機能によるエネルギッシュで明確なナレーション、自動字幕/キャプションを補完します。
サンプルプロンプト3
AIを活用したコース作成ツールで学習の未来に踏み出し、スキル構築モジュールの開発方法を革新し、高度なコンテンツをアクセスしやすく適応可能にします。この75秒のビデオは、L&Dの革新者やテクノロジー先進企業を対象としており、AIが働く様子を描く未来的でテクノロジーにインスパイアされたビジュアルスタイル、穏やかで知的、やや未来的な声のナレーションを伴い、HeyGenの高度なAIアバターと柔軟なアスペクト比のリサイズとエクスポートを紹介します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内トレーニングジェネレーターの仕組み

AIを活用して魅力的で会社に合わせたトレーニング資料やオンラインコースを簡単に作成し、eラーニングとオンボーディングプロセスを効率化します。

1
Step 1
カスタムトレーニングを作成
スクリプトやコンテンツを入力して社内トレーニングモジュールの作成を開始し、AIがプロフェッショナルなテキストからビデオへのプレゼンテーションに変換し、カスタムコースビルダーとして機能します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選択
多様なAIアバターから選択してトレーニング資料を提供し、コースに一貫性と魅力的なプレゼンターを確保します。
3
Step 3
ブランド要素を適用
カスタムブランディングコントロールを使用して、ロゴや色を適用し、統一感のあるプロフェッショナルな外観を持つ会社に合わせたトレーニングを強化します。
4
Step 4
エクスポートと統合
コースを完成させ、柔軟なアスペクト比オプションでeラーニングプラットフォームやLMSにシームレスに統合できるようにエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

チームを鼓舞し、動機付け

.

チームの士気を高め、トレーニング中にポジティブな企業文化を育むためのインスピレーションとモチベーションを与えるビデオを作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAIを活用したコース作成ツールとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、スクリプトをAIアバターと事前に構築されたテンプレートを使用して魅力的なビデオトレーニング資料に変換することで、コース作成プロセス全体を簡素化します。これにより、企業は広範なビデオ制作の経験がなくても、高品質な社内トレーニングモジュールを迅速に生成できます。

HeyGenは会社に合わせたトレーニングのためのカスタムコースビルダーとして使用できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なカスタムコースビルダーとして機能し、組織がオンボーディングトレーニングやコンプライアンス研修を含む会社に合わせたトレーニングコンテンツを開発できるようにします。ブランド要素や特定のメッセージを含めて、ビジネスニーズに完全に一致するスキル構築モジュールを簡単に作成できます。

HeyGenを使用してどのような種類のeラーニングコンテンツを開発できますか？

HeyGenは多用途なオンラインコースクリエーターとして機能し、包括的なeラーニングプログラムから迅速なSOPやスキル構築モジュールまで、幅広いバーチャルトレーニングソフトウェアコンテンツを制作することができます。テキストからビデオへの機能により、多様なトレーニング資料の生成が効率化されます。

HeyGenは社内トレーニングを生成するための直感的なオーサリングツールですか？

はい、HeyGenは直感的なオーサリングツールとして設計されており、事前のビデオ編集の専門知識がなくても誰でも社内トレーニングジェネレーターになることができます。使いやすいインターフェースと強力な機能により、コース作成が効率的でアクセスしやすくなっています。