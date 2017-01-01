内部安全発電機: 安全研修を強化する
スクリプトからテキストビデオを使用して、スクリプトを瞬時にダイナミックなビデオに変換し、安全研修のエンゲージメントを革新します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業の研修部門と人事専門家を対象にした60秒の魅力的なビデオをデザインし、発電機の安全プログラムのための安全研修のエンゲージメントを向上させる方法を示します。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンであり、アニメーション化されたインフォグラフィックと親しみやすく励みになる音声トーンを使用します。このプロンプトは、詳細なスクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能に直接入力し、複雑な安全情報を多様な労働力に響く簡単に理解できるモジュールに変換するビデオを生成することを求めています。
産業労働者と初動対応者を対象にした2分間の緊急準備ビデオを制作し、内部安全発電機からの有毒ガスを検知した際に取るべき即時の行動に焦点を当てます。ビジュアルと音声スタイルは緊急性がありながらも冷静で、リアルなシミュレーションと重要なステップバイステップの指示を特徴とします。このビデオには、騒がしい環境や非ネイティブスピーカーのためのアクセシビリティを確保するために、HeyGenの字幕/キャプションを含める必要があります。
安全コンテンツクリエイターとコンプライアンスオフィサーを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、AIビデオエージェントを使用した発電機安全ガイドラインのためのプロンプトネイティブビデオ作成の効率性を紹介します。ビデオのスタイルは革新的でダイナミックであり、クイックカットと自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを組み込んでいます。HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能が、情報豊富な安全コンテンツの制作を効率化し、すべてのプラットフォームでの迅速な更新と一貫したメッセージングを可能にする方法を強調します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは内部安全研修のためのAIビデオ生成をどのように支援しますか？
HeyGenは`スクリプトからのテキストビデオ`を利用して、`AIアバター`が安全コンテンツを提供する`リアルなボイスオーバー生成`を行います。これにより、`内部安全発電機`の研修ビデオの制作が簡素化され、複雑なセットアップなしで学習が向上します。
HeyGenはその機能を使用して`安全研修のエンゲージメント`を向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenは、静的なコンテンツをダイナミックなビデオに迅速に変換するためのさまざまな`テンプレートとシーン`を提供し、`安全研修のエンゲージメントを向上`させるニーズに直接対応します。自動`字幕/キャプション`も多様なオーディエンスに対するアクセシビリティとメッセージの保持を確保します。
HeyGenの`プロンプトネイティブビデオ作成`へのアプローチはどのようなものですか？
HeyGenは高度な`AIビデオエージェント`機能を活用して、ユーザーがテキストプロンプトから直接ビデオコンテンツを生成できるようにします。この革新的な機能により、`発電機安全`プロトコルに関する迅速なプロトタイピングとカスタマイズされたビデオメッセージの展開が可能になります。
HeyGenで制作された`安全`ビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？
HeyGenは、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合するための強力な`ブランディングコントロール`を提供し、すべての`安全`コミュニケーションにおける一貫性を確保します。ビデオはさまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツ配信のために簡単にリサイズできます。