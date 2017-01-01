内部安全発電機: 安全研修を強化する

スクリプトからテキストビデオを使用して、スクリプトを瞬時にダイナミックなビデオに変換し、安全研修のエンゲージメントを革新します。

内部安全発電機の重要な安全機能と適切な操作チェックを示す90秒の指導ビデオを作成し、一酸化炭素中毒の予防策を特に強調します。このビデオは、メンテナンステクニシャンと施設管理者を対象としており、正確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、技術者が安全検査を実施し、技術的手順を説明する様子を正確に描写し、重要な安全プロトコルの高い保持を確保します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
企業の研修部門と人事専門家を対象にした60秒の魅力的なビデオをデザインし、発電機の安全プログラムのための安全研修のエンゲージメントを向上させる方法を示します。ビジュアルスタイルは現代的でクリーンであり、アニメーション化されたインフォグラフィックと親しみやすく励みになる音声トーンを使用します。このプロンプトは、詳細なスクリプトをHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能に直接入力し、複雑な安全情報を多様な労働力に響く簡単に理解できるモジュールに変換するビデオを生成することを求めています。
サンプルプロンプト2
産業労働者と初動対応者を対象にした2分間の緊急準備ビデオを制作し、内部安全発電機からの有毒ガスを検知した際に取るべき即時の行動に焦点を当てます。ビジュアルと音声スタイルは緊急性がありながらも冷静で、リアルなシミュレーションと重要なステップバイステップの指示を特徴とします。このビデオには、騒がしい環境や非ネイティブスピーカーのためのアクセシビリティを確保するために、HeyGenの字幕/キャプションを含める必要があります。
サンプルプロンプト3
安全コンテンツクリエイターとコンプライアンスオフィサーを対象にした45秒のプロモーションビデオを開発し、AIビデオエージェントを使用した発電機安全ガイドラインのためのプロンプトネイティブビデオ作成の効率性を紹介します。ビデオのスタイルは革新的でダイナミックであり、クイックカットと自信に満ちたプロフェッショナルなナレーションを組み込んでいます。HeyGenの高度なボイスオーバー生成機能が、情報豊富な安全コンテンツの制作を効率化し、すべてのプラットフォームでの迅速な更新と一貫したメッセージングを可能にする方法を強調します。
レビュー

内部安全発電機の仕組み

AIビデオ作成を活用して、明確で一貫性のある影響力のある研修資料を開発し、チームの発電機安全プロトコルへのエンゲージメントを大幅に向上させます。

1
Step 1
研修スクリプトを作成する
HeyGenに研修スクリプトを記入または貼り付けて、安全メッセージを開発します。スクリプトからのテキストビデオ機能がビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIプレゼンターを選ぶ
安全指示を伝えるための適切なAIアバターを選択します。また、完璧なビジュアルコンテキストを設定するために、多様なテンプレートとシーンのライブラリを利用できます。
3
Step 3
ボイスオーバーとキャプションを生成する
自然なナレーションのためのボイスオーバー生成を活用し、字幕/キャプションを自動的に追加して、メッセージが明確でアクセスしやすいことを確認します。
4
Step 4
エクスポートと展開
ブランディングコントロールとアスペクト比のリサイズを使用してビデオを最終化し、希望のフォーマットでエクスポートして、組織全体で安全研修のエンゲージメントを向上させる準備を整えます。

使用例

内部安全研修を拡大

すべての従業員に対して、内部安全発電機に関する一貫した安全研修モジュールを迅速に制作し、配布します。

よくある質問

HeyGenは内部安全研修のためのAIビデオ生成をどのように支援しますか？

HeyGenは`スクリプトからのテキストビデオ`を利用して、`AIアバター`が安全コンテンツを提供する`リアルなボイスオーバー生成`を行います。これにより、`内部安全発電機`の研修ビデオの制作が簡素化され、複雑なセットアップなしで学習が向上します。

HeyGenはその機能を使用して`安全研修のエンゲージメント`を向上させることができますか？

もちろんです。HeyGenは、静的なコンテンツをダイナミックなビデオに迅速に変換するためのさまざまな`テンプレートとシーン`を提供し、`安全研修のエンゲージメントを向上`させるニーズに直接対応します。自動`字幕/キャプション`も多様なオーディエンスに対するアクセシビリティとメッセージの保持を確保します。

HeyGenの`プロンプトネイティブビデオ作成`へのアプローチはどのようなものですか？

HeyGenは高度な`AIビデオエージェント`機能を活用して、ユーザーがテキストプロンプトから直接ビデオコンテンツを生成できるようにします。この革新的な機能により、`発電機安全`プロトコルに関する迅速なプロトタイピングとカスタマイズされたビデオメッセージの展開が可能になります。

HeyGenで制作された`安全`ビデオにはどのようなカスタマイズオプションがありますか？

HeyGenは、ロゴやブランドカラーをシームレスに統合するための強力な`ブランディングコントロール`を提供し、すべての`安全`コミュニケーションにおける一貫性を確保します。ビデオはさまざまなプラットフォームに最適化されたコンテンツ配信のために簡単にリサイズできます。