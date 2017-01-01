内部安全発電機の重要な安全機能と適切な操作チェックを示す90秒の指導ビデオを作成し、一酸化炭素中毒の予防策を特に強調します。このビデオは、メンテナンステクニシャンと施設管理者を対象としており、正確でプロフェッショナルなビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションを使用します。HeyGenのAIアバターを活用して、技術者が安全検査を実施し、技術的手順を説明する様子を正確に描写し、重要な安全プロトコルの高い保持を確保します。

