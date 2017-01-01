シームレスなコミュニケーションのための究極の内部展開ビデオメーカー
高度なブランディングコントロールを使用して、プロフェッショナルにブランド化されたビデオで従業員の理解とエンゲージメントを向上させましょう。
チームリーダーとマネージャーを対象にした45秒のビデオを作成し、従業員のエンゲージメントを向上させるための今後のポリシー更新を発表します。ビジュアルとオーディオスタイルはモダンでダイナミックかつ魅力的で、多様なAIアバターを使用してコアメッセージを親しみやすく伝え、HeyGenのAIアバター機能を活用して配信をパーソナライズします。
営業部門向けに90秒の実用的な説明ビデオを制作し、新しいCRM統合機能のナビゲート方法を詳述します。ビデオは明確なステップバイステップのビジュアルアプローチで、画面上のデモンストレーションと落ち着いた指導的なナレーションを備え、HeyGenを通じて正確な字幕/キャプションを生成し、すべての重要な情報を完全に理解できるようにします。
最近の会社全体の成果を祝う30秒の社内コミュニケーションビデオを作成し、全スタッフを対象に士気を高め、共有の成功を強化します。ビジュアルスタイルは高揚感があり、活気に満ち、祝祭的で、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して、魅力的なグラフィックとダイナミックなトランジションを迅速に組み立て、モチベーショナルな音楽スコアに設定します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部展開ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、チームが魅力的な内部展開ビデオを効率的に制作できるようにします。私たちのAIビデオメーカーはテキスト-to-ビデオ技術を使用しており、スクリプトをプロフェッショナルなコンテンツに変換し、リアルなAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、従業員のエンゲージメントを促進します。
HeyGenはテキストだけからビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なAIビデオメーカーはテキスト-to-ビデオ生成を専門としています。スクリプトを入力するだけで、HeyGenが自然なAI音声を使って完全なビデオを作成し、ビデオコンテンツの制作プロセスを効率化します。
内部コミュニケーションビデオのためのブランディングオプションは何がありますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、フォントをすべての内部コミュニケーションビデオに一貫して適用できます。カスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、すべてのビデオがプロフェッショナルにブランドアイデンティティを反映するようにします。
内部展開ビデオ以外に、HeyGenでどのようなコンテンツを作成できますか？
HeyGenは多用途なAIビデオメーカーであり、内部展開ビデオメーカーを超えて、質の高いトレーニングビデオ、魅力的な説明ビデオ、説得力のある製品発表ビデオ、その他のさまざまなビデオコンテンツ制作ニーズに対応し、内部コミュニケーションを強化します。