内部展開ビデオジェネレーター：AIで迅速に開始

魅力的な内部展開ビデオを簡単に作成。AIアバターを使用して、チームのために複雑な情報を簡素化します。

全社員向けに新しい会社の取り組みを発表する、45秒のダイナミックな内部展開ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはモダンで魅力的にし、鮮やかな色彩とシャープなグラフィックを使用し、HeyGenのAIアバターによるフレンドリーでプロフェッショナルな声で、すべての内部コミュニケーションにおいて一貫したトーンと明瞭さを確保します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
営業およびマーケティングチームを対象とした、60秒の簡潔な説明ビデオをデザインし、今後の製品の主要機能を詳述します。ビジュアルの美学は洗練されてプロフェッショナルであり、画面録画とアニメーションオーバーレイを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を使用して、製品マーケティングに関する正確なメッセージを効率的に伝えます。
サンプルプロンプト2
新入社員の到着を祝う、30秒の歓迎オンボーディングビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオのスタイルは温かく招待的で、多様なチームメンバーと高揚感のあるサウンドトラックを特徴とし、HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを使用して、一貫したポジティブな第一印象を確保し、従業員のエンゲージメントを向上させます。
サンプルプロンプト3
プロジェクトマネージャー向けに、アジャイルワークフローの新しいベストプラクティスを概説する、実用的な50秒の企業ビデオを開発してください。ビジュアルアプローチは直接的で指導的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像と図を組み込み、各ステップを内部トレーニングで案内するプロフェッショナルな声を組み合わせます。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部展開ビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルな内部展開ビデオを迅速に制作し、チームに情報を提供し、AIでコミュニケーションを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
内部展開スクリプトを貼り付けるか入力して開始します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能が自動的にテキストをダイナミックなビデオに変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
プロフェッショナルなAIアバターを選んでメッセージを伝え、エンゲージメントを高めます。ブランドとトーンに最適な多様な選択肢から選んでください。
3
Step 3
ブランド要素を適用
会社のロゴとカラーを統合してブランドの一貫性を確保します。ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）を利用してビデオのビジュアルアイデンティティをカスタマイズします。
4
Step 4
エクスポートと共有
アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加してビデオを完成させます。その後、完成した内部展開ビデオを希望の形式でエクスポートし、配布の準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

従業員コミュニケーションとエンゲージメントを促進

内部コミュニケーションのための魅力的なビデオを作成し、チームを鼓舞し、新しいプロジェクトや会社の取り組みに対する熱意を高めます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションと展開ビデオを強化できますか？

HeyGenは、プロフェッショナルで魅力的な内部展開ビデオとコミュニケーションを効率的に作成する力をチームに提供します。私たちのAIビデオメーカーは、スクリプトを洗練されたビデオに変換し、複雑な情報を従業員にとってアクセスしやすく、興味深いものにします。

HeyGenはダイナミックな製品ウォークスルーのためにどのようなクリエイティブ資産を提供しますか？

HeyGenは包括的なクリエイティブエンジンを提供し、AIアバターを使用してスクリプトからテキスト-to-ビデオに変換することで、ダイナミックな製品ウォークスルーを生成できます。カスタマイズ可能なビデオテンプレートと豊富なメディアライブラリを活用して、視覚的に魅力的なコンテンツを作成してください。

HeyGenはプロモーションビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタム資産をすべてのプロモーションビデオに組み込むことができます。これにより、すべてのクリエイティブなアウトプットが一貫しており、ブランドアイデンティティに合致します。

HeyGenはトレーニングとオンボーディングのビデオ作成プロセスをどのように簡素化しますか？

HeyGenは企業トレーニングとオンボーディングビデオのエンドツーエンドの生成を簡素化します。私たちのAIビデオメーカーは、スクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能とAI音声を使用して、魅力的なAI駆動のトレーニングビデオを迅速に制作し、時間とリソースを大幅に節約します。