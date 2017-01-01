内部ロードマップビデオメーカー：チームの明確さを向上
プロジェクトの更新をAIアバターを使用して瞬時に明確で魅力的なビジュアルロードマップに変換します。
部門長とプロジェクトリーダー向けに、最近のプロジェクトの更新と主要なイニシアチブの進捗を紹介する45秒のダイナミックなビデオを開発してください。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を利用して、スクリプトを簡潔なナラティブに変換し、HeyGenのテンプレートとシーンから派生した活気あるビジュアルスタイルとアニメーションテキストで視覚的なロードマップの迅速で影響力のある概要を補完してください。
新しいチームメンバー向けに、特定の新しいプロジェクトまたは内部プロセスを紹介する30秒の明るい説明ビデオを制作してください。モダンでフレンドリーなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートから関連するストックメディアを組み込んで複雑な情報を簡単に理解できるようにし、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を確保して、AIビデオの重要なポイントを視聴者に案内してください。
すべての従業員、特に人事およびオンボーディングチームに役立つ、90秒の情報ビデオを設計し、新しい内部ロードマップビデオメーカーを効果的に使用する方法の詳細な概要を提供してください。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して構造を整え、AIアバターを使用してさまざまな機能を説明し、アクセシビリティと理解のために明確な字幕/キャプションを追加し、歓迎的で情報豊かでありながら親しみやすい企業ビジュアルスタイルでこのコンテンツを提示してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部ロードマップビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオプラットフォームで、魅力的な内部ロードマップビデオの作成を簡素化します。AIアバターとリアルなボイスオーバーを使用してテキストをビデオプレゼンテーションに変換し、内部コミュニケーションとプロジェクトの更新を強化します。
HeyGenが効果的なビジュアルロードマップツールである理由は何ですか？
HeyGenは多様なビデオテンプレートとアニメーションテキストオプションを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、明確なビジュアルロードマップを簡単に作成できます。これにより、ステークホルダーに情報を提供する動的な製品開発の更新が可能になります。
HeyGenはより広範な製品開発の更新に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは、あらゆる種類のプロジェクト更新や製品開発の更新に最適なオンラインソリューションであり、内部コミュニケーションを向上させます。チームは進捗と計画を迅速に共有し、明確さを持たせることができます。
HeyGenは詳細な製品ロードマップの作成をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、スクリプトを魅力的なビデオに変換し、リアルなAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーを使用して詳細な製品ロードマップを作成します。ブランド管理機能を使用して、すべてのロードマップビデオプレゼンテーションで一貫性を確保できます。