明確なビジュアルのための内部ロードマップビデオジェネレーター

あらゆるテキストから「ロードマップビデオ」を迅速に作成し、強力な「スクリプトからのテキストビデオ」技術で「内部コミュニケーション」を強化します。

内部のステークホルダーや製品チーム向けに、今後の製品ロードマップをダイナミックなアニメーションと自信に満ちた熱意あるナレーションで説明する、活気ある60秒のビデオを作成してください。視覚スタイルはモダンでインフォグラフィックのようにし、複雑な情報を簡単に理解できるようにし、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して魅力的にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトチームやクロスファンクショナルなコラボレーターを対象に、新しいプロジェクトのロードマップの重要なマイルストーンを発表し、協力の意識を高める30秒の簡潔なビデオを制作してください。このビデオは、迅速でインパクトのあるカットと画面上のテキストを特徴とし、緊急性と興奮を伝え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用することで簡単に実現できます。
サンプルプロンプト2
イノベーションチームとリーダーシップを対象に、インタラクティブなロードマップのビジョンを示す革新的な45秒のプレゼンテーションを開発してください。視覚と音声のスタイルは未来的で洗練されており、AIアバターがダイナミックなビジュアルとデータポイントを提示し、HeyGenの最先端AIアバターを紹介します。
サンプルプロンプト3
内部コミュニケーションの最適化に興味のあるチーム向けに、内部ロードマップビデオジェネレーターがどのようにワークフローを効率化するかを示す90秒の情報ビデオを設計してください。会話的で本物の視覚スタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、プロセスの明確なステップバイステップの概要を親しみやすいナレーションで提示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部ロードマップビデオジェネレーターの仕組み

内部コミュニケーションのための魅力的な視覚的ロードマップを作成します。戦略的計画をAIでダイナミックなビデオに変換し、複雑な情報をチームにとって明確でアクセスしやすいものにします。

1
Step 1
スクリプトを作成
ロードマップの詳細をテキストとして入力するか、既存のスクリプトを貼り付けて、瞬時にビデオコンテンツを生成します。スクリプトからのテキストビデオの力を活用して、計画を簡単に実現します。
2
Step 2
ビジュアルを選択
多様なAIアバターを選んでビデオをナレーションさせたり、関連するシーンやテンプレートを組み込んで、重要なマイルストーンを視覚的に表現することで、ロードマップのプレゼンテーションを強化します。
3
Step 3
音声を追加して仕上げ
さまざまな言語とスタイルで自然な音声を生成し、メッセージを明確に伝えます。要素をカスタマイズして、ロードマップビデオがブランドの内部コミュニケーションガイドラインに合致するようにします。
4
Step 4
エクスポートして共有
完成したビデオを複数の形式とアスペクト比で簡単にダウンロードします。ダイナミックな内部ロードマップビデオをステークホルダーやチームとシームレスに共有し、整合性と明確さを促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なロードマップ情報を簡素化

.

複雑な製品やプロジェクトのロードマップの更新を簡素化し、すべての内部ステークホルダーが効果的に理解し吸収できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして視覚的なロードマップの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、先進的なAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、魅力的な視覚的ロードマップの作成を効率化します。製品ロードマップを迅速にダイナミックなビデオに変換し、明確な内部コミュニケーションを実現します。

HeyGenでスクリプトから直接ロードマップビデオを生成できますか？

もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すれば、プロフェッショナルなロードマップビデオを簡単に制作できます。ブランドのコントロールをカスタマイズし、ブランドのスタイルに合ったさまざまなAIボイスオーバーを選択できます。

HeyGenは視覚的に魅力的なプロジェクトロードマップのためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？

HeyGenは、豊富なビデオテンプレートとAIアバターのライブラリを提供し、視覚的に魅力的でインタラクティブなロードマップを作成するための広範なカスタマイズオプションを提供します。アスペクト比を簡単に調整し、プロジェクトロードマップをすべてのプラットフォームでエクスポートおよび共有できます。

HeyGenは製品ロードマップの内部コミュニケーションをどのように改善しますか？

HeyGenは効率的なAIビデオメーカーとして機能し、複雑な製品ロードマップを魅力的なロードマップビデオに変換して、より明確な内部コミュニケーションを実現します。これにより、チームが重要なイニシアチブを動的で視覚的に豊かなコンテンツで理解できるようになります。