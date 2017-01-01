明確なビジュアルのための内部ロードマップビデオジェネレーター
あらゆるテキストから「ロードマップビデオ」を迅速に作成し、強力な「スクリプトからのテキストビデオ」技術で「内部コミュニケーション」を強化します。
プロジェクトチームやクロスファンクショナルなコラボレーターを対象に、新しいプロジェクトのロードマップの重要なマイルストーンを発表し、協力の意識を高める30秒の簡潔なビデオを制作してください。このビデオは、迅速でインパクトのあるカットと画面上のテキストを特徴とし、緊急性と興奮を伝え、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用することで簡単に実現できます。
イノベーションチームとリーダーシップを対象に、インタラクティブなロードマップのビジョンを示す革新的な45秒のプレゼンテーションを開発してください。視覚と音声のスタイルは未来的で洗練されており、AIアバターがダイナミックなビジュアルとデータポイントを提示し、HeyGenの最先端AIアバターを紹介します。
内部コミュニケーションの最適化に興味のあるチーム向けに、内部ロードマップビデオジェネレーターがどのようにワークフローを効率化するかを示す90秒の情報ビデオを設計してください。会話的で本物の視覚スタイルを採用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して、プロセスの明確なステップバイステップの概要を親しみやすいナレーションで提示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして視覚的なロードマップの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターと多様なビデオテンプレートを活用して、魅力的な視覚的ロードマップの作成を効率化します。製品ロードマップを迅速にダイナミックなビデオに変換し、明確な内部コミュニケーションを実現します。
HeyGenでスクリプトから直接ロードマップビデオを生成できますか？
もちろんです。HeyGenの強力なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用すれば、プロフェッショナルなロードマップビデオを簡単に制作できます。ブランドのコントロールをカスタマイズし、ブランドのスタイルに合ったさまざまなAIボイスオーバーを選択できます。
HeyGenは視覚的に魅力的なプロジェクトロードマップのためにどのようなクリエイティブなオプションを提供しますか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレートとAIアバターのライブラリを提供し、視覚的に魅力的でインタラクティブなロードマップを作成するための広範なカスタマイズオプションを提供します。アスペクト比を簡単に調整し、プロジェクトロードマップをすべてのプラットフォームでエクスポートおよび共有できます。
HeyGenは製品ロードマップの内部コミュニケーションをどのように改善しますか？
HeyGenは効率的なAIビデオメーカーとして機能し、複雑な製品ロードマップを魅力的なロードマップビデオに変換して、より明確な内部コミュニケーションを実現します。これにより、チームが重要なイニシアチブを動的で視覚的に豊かなコンテンツで理解できるようになります。