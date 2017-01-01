内部のステークホルダーや製品チーム向けに、今後の製品ロードマップをダイナミックなアニメーションと自信に満ちた熱意あるナレーションで説明する、活気ある60秒のビデオを作成してください。視覚スタイルはモダンでインフォグラフィックのようにし、複雑な情報を簡単に理解できるようにし、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用して魅力的にします。

ビデオを生成