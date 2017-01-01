社内プロセスビデオメーカーでプロセスを簡素化
AIアバターを使って動的な説明ビデオを簡単に作成し、社内コミュニケーションを強化します。
ITサポートチーム向けに、重要なシステムアラートを処理する新しいプロトコルを説明する90秒の「説明ビデオ」を開発してください。視覚スタイルは正確で図解的であり、画面録画とアニメーション注釈を利用し、落ち着いた指導的なナレーションを伴い、「字幕/キャプション」で技術的な詳細が見逃されないようにします。
すべての部門リーダー向けに、更新されたプロジェクト管理ワークフローを発表する1分間の「社内コミュニケーション」ビデオを制作してください。ダイナミックで魅力的な視覚スタイルを目指し、関連する「メディアライブラリ/ストックサポート」資産を組み込んで変更点を視覚的に説明し、効率の向上を強調する明るく励みになるナレーションを組み合わせて、新しいプロセスの積極的な採用を促進します。
営業担当者向けに、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用してCRMシステムに新しいリードを記録する方法を示す45秒の「トレーニングビデオ」を設計してください。このビデオは、直接的でステップバイステップの視覚的なプレゼンテーションが必要で、親しみやすく効率的な声で、実用的な応用に焦点を当て、忙しい担当者が長い説明なしで新しい「ワークフロービデオ」手順をすばやく把握できるようにします。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenのAIビデオメーカーはどのようにして社内プロセスビデオの作成を効率化しますか？
HeyGenは直感的なAIビデオメーカーとして機能し、ユーザーがテキストやスクリプトから迅速に社内プロセスビデオ、トレーニングビデオ、説明ビデオを生成できるようにします。その使いやすいインターフェースとカスタマイズ可能なテンプレートにより、複雑なワークフローを簡単に理解できるようにし、広範な編集スキルを必要としません。
HeyGen AIアバターにはどのようなカスタマイズと技術的なコントロールがありますか？
HeyGenはAIアバターに対して強力な技術的コントロールを提供し、ユーザーが非常に個別化されたコンテンツを作成できるようにします。さまざまなAIアバターから選択し、外見、ジェスチャー、声をブランドに合わせてカスタマイズし、アニメーションビデオに統合できます。この生成AIプラットフォームは、効果的な視覚コミュニケーションのための正確なコントロールを提供します。
HeyGenは音声オーバーとキャプション付きの高度なAIテキストからビデオへの機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenはAIテキストからビデオへの生成に優れており、スクリプトを多言語およびスタイルのAI音声オーバー付きの魅力的なビデオコンテンツに変換します。このプラットフォームは自動的に字幕とキャプションを追加し、アクセス性を向上させ、複雑な技術的概念を説明する際にもメッセージが明確であることを保証します。
HeyGenビデオを異なるアスペクト比で簡単にエクスポートおよび共有できますか？
はい、HeyGenは柔軟なエクスポートおよび共有オプションをサポートしており、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でビデオをダウンロードできます。MP4形式などでコンテンツを効率的に適応させ、ビデオドキュメンテーションと社内コミュニケーションがどこでもプロフェッショナルに見えるようにします。