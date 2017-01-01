内部プロセスビデオジェネレーター: トレーニングビデオを迅速に作成
編集スキルなしで効果的な内部プロセスビデオを制作。直感的なテンプレートとシーンを活用して、迅速でプロフェッショナルな結果を得ることができます。
全チームメンバー向けに新しい経費報告手順を示す45秒のワークフロービデオを制作してください。ビジュアルスタイルは明確で簡潔であり、各ステップを画面上のテキストで示す動的なテンプレートとシーンを利用し、スクリプト入力から直接生成された情報豊かなボイスオーバーでサポートします。このハウツーガイドは理解を簡素化し、コンプライアンスを確保します。
カスタマーサポートエージェント向けに新製品のトラブルシューティングプロセスを詳述する90秒のトレーニングビデオを開発してください。ビデオはクリーンで指導的なビジュアルスタイルが必要で、メディアライブラリ/ストックサポートからのステップバイステップのビジュアルを使用し、複雑な技術的ステップの明確さを確保します。アクセシビリティと強化のために字幕/キャプションを実装し、落ち着いた明瞭なナレーションでこの内部プロセスの効果的なビデオドキュメントを作成します。
最近のチームの成果を祝う30秒の内部発表ビデオをデザインし、全従業員を対象に士気を高め、部門間の認識を促進します。ビジュアルスタイルは明るく祝祭的で、明るい色とテンポの速いトランジションを使用し、インスパイアリングな音楽トラックで補完します。AIビデオジェネレーターを利用して動的なビジュアルを迅速に組み立て、最終出力がさまざまなプラットフォームで簡単に共有できるようにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、編集スキルを必要としません。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部プロセスビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターであり、高品質な内部プロセスビデオやワークフロービデオの制作を効率化します。ユーザーはテキストを迅速にビデオに変換し、詳細なハウツーガイドやビデオドキュメントを作成することができ、広範な編集スキルを必要としません。
HeyGenはトレーニングやオンボーディングビデオの効率的な作成に使用できますか？
もちろんです。HeyGenは魅力的なトレーニングビデオやオンボーディングビデオを制作するための優れた説明ビデオメーカーとして機能します。AIアバターとAIボイスオーバーを活用して、内部コミュニケーションを明確に伝え、組織内での知識の保持を確実にします。
HeyGenを使って編集経験なしでどのような種類のビデオを生成できますか？
HeyGenを使用すると、詳細なビデオドキュメントや教育的な説明ビデオなど、幅広いビデオを簡単に生成できます。直感的なテンプレートとAI駆動のツールを活用して、テキストから素晴らしいビデオコンテンツを作成できます。
HeyGenはどのようにして企業のビデオ制作の時間を節約しますか？
HeyGenはビデオ制作の多くの側面を自動化することで、企業が時間を大幅に節約するのに役立ちます。生成AIプラットフォームを使用して、内部コミュニケーションやトレーニングプログラムのための洗練されたビデオを迅速に作成し、コンテンツ作成とドキュメント化の取り組みを効率的に加速します。