明確で魅力的なポリシーのための内部ポリシービデオメーカー
高度なスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、複雑なポリシーを明確で魅力的なビデオに簡単に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、会社の文化と初期のステップを紹介する3分間の魅力的なオンボーディングビデオをデザインしてください。ダイナミックなシーンと親しみやすいトーンを特徴とするフレンドリーでアプローチしやすいビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターを利用して重要なメッセージを伝え、新入社員にパーソナライズされた体験を提供し、一貫したプロフェッショナルなブランドプレゼンスを確保します。
営業チーム向けに、新しいCRM統合を示す90秒のダイナミックな説明ビデオを制作してください。活気に満ちたわかりやすいビジュアルスタイルを使用し、エンゲージメントを維持するためにアップビートなバックグラウンドミュージックを使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、プロフェッショナルなシーケンスを迅速に組み立て、複雑なプロセスを簡単で理解しやすいものにし、即時の適用を可能にします。
すべてのスタッフ向けに、四半期ごとの業績更新を届ける1分間の洗練された内部コミュニケーションビデオを開発してください。会社のブランディング要素を取り入れた洗練されたビジュアル美学と自信に満ちたプロフェッショナルなトーンを採用し、HeyGenの正確なナレーション生成を通じてメッセージを明確に伝え、従業員が重要な情報を簡単に理解できるようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションのためのAIビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なテキストビデオ機能を活用し、ユーザーがスクリプトをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーション生成を備えた魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換できるようにします。これは内部コミュニケーションビデオやトレーニングビデオに理想的です。
HeyGenは内部ビデオでブランドアイデンティティを維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なカスタムブランディングコントロールを提供し、ロゴや特定の色などの会社のブランディング要素を内部ポリシービデオや会社の発表にシームレスに統合し、一貫したビジュアル生成を確保します。
HeyGenが直感的な説明ビデオソフトウェアである理由は何ですか？
HeyGenは直感的なドラッグアンドドロップエディターと多様なビデオテンプレートのコレクションを提供し、使いやすい説明ビデオソフトウェアとして確立されています。事前のビデオ編集経験がなくても、従業員のオンボーディングビデオを含む高品質のビデオコンテンツを迅速に作成できます。
HeyGenはプロフェッショナルトレーニングビデオの制作をどのように加速しますか？
HeyGenはカスタムビデオテンプレート、AIアバター、効率的なテキストビデオ変換を提供することで、プロフェッショナルトレーニングビデオの作成を大幅に効率化します。これにより、HRプロフェッショナルはポリシートレーニングや従業員のオンボーディングのための魅力的なビデオコンテンツを効率的に制作できます。