すべての従業員向けに、更新されたデータプライバシーガイドラインを紹介する2分間の簡潔な内部ポリシービデオを作成してください。画面上の明確なテキストとプロフェッショナルなアニメーションを使用し、現代的で情報豊富なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、正確で一貫したコミュニケーションを確保する自信に満ちた説明的なナレーションを追加します。

ビデオを生成