トレーニングを簡素化する内部ポリシービデオジェネレーター
スクリプトからのテキストを活用して、従業員トレーニングとコンプライアンスのための魅力的なポリシー解説ビデオを簡単に作成します。
全社員向けに、更新されたデータプライバシー会社ポリシーを詳述する90秒のコンプライアンス研修ビデオを作成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換して正確性を確保し、魅力的なインフォグラフィックと権威ある声でフォーマルなビジュアルスタイルを採用します。
チームリーダーとマネージャー向けに、45秒の内部コミュニケーションビデオを制作し、新しいプロジェクト管理ツールの導入を発表します。さまざまなテンプレートとシーンを活用して、ダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを作り、明るい背景音楽を添えます。
HR部門向けに、最近の休暇ポリシーの改正を説明する30秒のポリシー解説ビデオを作成し、すべての重要なポイントを明確な字幕/キャプションで強調し、迅速な参照が可能な直接的でプロフェッショナルなビジュアルスタイルで簡潔なナレーションを維持し、内部ビデオ制作の安全基準を守ります。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIを使ってどのように内部ポリシービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、ユーザーがスクリプトから「ポリシー解説ビデオ」を生成できるようにすることでプロセスを簡素化します。私たちの高度な「AIビデオジェネレーター」は、リアルな「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を活用して、コンテンツを迅速かつ効率的に生き生きとさせ、複雑な「会社ポリシー」を理解しやすくします。
HeyGenで作成したポリシービデオの外観や雰囲気をカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは広範な「ブランディングコントロール」を提供し、「ブランドテンプレート」を使用してカスタムロゴ、色、フォントを統合できます。これにより、「ポリシー解説ビデオ」を含むすべての「内部コミュニケーション」が会社のアイデンティティに完全に一致します。
HeyGenはポリシーコンテンツの多言語オプションとアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは「自動クローズドキャプション」と強力な「多言語翻訳」機能を備えており、「内部コミュニケーション」のアクセシビリティを向上させます。これにより、「ポリシー解説ビデオ」が多様な労働力に理解され、包括的な「従業員トレーニング」とコンプライアンスを促進します。
HeyGenは安全な内部ポリシーおよびトレーニングビデオの作成に適しているのはなぜですか？
HeyGenは「安全な内部ビデオ制作」のために設計されており、「オンボーディング資料」や「コンプライアンス研修」に最適な堅牢な「AIビデオプラットフォーム」を提供します。効率的な「内部ポリシービデオジェネレーター」として機能し、機密性の高い会社情報を組織内で明確かつ安全に伝達します。