HRを強化する内部ポリシー説明メーカー
内部コミュニケーションのための魅力的なポリシー説明を生成します。テキストを動画に変換する機能で、スクリプトを迅速に魅力的な動画に変えます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに、更新されたハイブリッドワークガイドラインを詳述する60秒のポリシー説明動画を作成してください。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、一貫したメッセージを確保します。ビジュアルと音声のスタイルは現代的で情報豊かであり、明確で励みになるトーンでスムーズな内部コミュニケーションを促進します。
全スタッフ向けに重要なデータセキュリティプロトコルに関する30秒のAI動画メーカー作品を制作してください。ビジュアルスタイルはシャープで直接的であり、真剣だが明確な音声トーンを持ち、音声オーバー生成を活用して正確な指示を提供し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、効果的な短い説明動画にします。
従業員と財務チーム向けに、経費報告書の提出手順を段階的に説明する50秒の魅力的な動画コンテンツをデザインしてください。さまざまなテンプレートとシーンを使用して、各段階を視覚的に案内します。ビジュアルスタイルは整理されており、サポート的であり、落ち着いた指導的な音声トラックを特徴とし、ポリシートレーニングを簡素化します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部ポリシー説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは「AI動画メーカー」技術を活用して「内部ポリシー説明メーカー」になるプロセスを簡素化します。これにより、「HRプロフェッショナル」は複雑なポリシーを迅速に「魅力的な動画コンテンツ」に変換し、組織全体で効果的な「ポリシートレーニング」と「内部コミュニケーション」を実現できます。
HeyGenはテキストだけでAIアバター説明動画を作成できますか？
はい、HeyGenはユーザーがテキストスクリプトから直接「AIアバター説明動画」を生成することを可能にします。高度な「テキストを動画に変換する機能」とリアルな「音声オーバー生成」により、プロの俳優や録音機器を必要とせずに「説明動画」を実現します。
HeyGenはポリシー説明動画のためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、あなたの「ポリシー説明動画」が会社のアイデンティティに合致するようにします。「テンプレート」をカスタマイズし、ロゴを追加し、ブランド固有の色を選択できる直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用して、すべての動画を独自のものにします。
HeyGenはHRプロフェッショナルにとって効率的な説明動画ソフトウェアですか？
もちろんです。HeyGenは「HRプロフェッショナル」に特に有益な効率的な「説明動画ソフトウェア」として設計されています。プロフェッショナル品質の「魅力的な動画コンテンツ」を自動「字幕/キャプション」と共に数分で作成し、制作時間と労力を大幅に削減します。