HRを強化する内部ポリシー説明メーカー

内部コミュニケーションのための魅力的なポリシー説明を生成します。テキストを動画に変換する機能で、スクリプトを迅速に魅力的な動画に変えます。

新入社員向けに会社の基本的価値観を説明する45秒の内部ポリシー説明動画を作成してください。ビジュアルスタイルは親しみやすくプロフェッショナルで、フレンドリーなAIアバターが重要なメッセージを伝え、明るくクリアな音声トラックで補完します。この魅力的な動画コンテンツは、初期のポリシートレーニングに最適です。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けに、更新されたハイブリッドワークガイドラインを詳述する60秒のポリシー説明動画を作成してください。スクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、一貫したメッセージを確保します。ビジュアルと音声のスタイルは現代的で情報豊かであり、明確で励みになるトーンでスムーズな内部コミュニケーションを促進します。
サンプルプロンプト2
全スタッフ向けに重要なデータセキュリティプロトコルに関する30秒のAI動画メーカー作品を制作してください。ビジュアルスタイルはシャープで直接的であり、真剣だが明確な音声トーンを持ち、音声オーバー生成を活用して正確な指示を提供し、アクセシビリティのために字幕/キャプションを追加し、効果的な短い説明動画にします。
サンプルプロンプト3
従業員と財務チーム向けに、経費報告書の提出手順を段階的に説明する50秒の魅力的な動画コンテンツをデザインしてください。さまざまなテンプレートとシーンを使用して、各段階を視覚的に案内します。ビジュアルスタイルは整理されており、サポート的であり、落ち着いた指導的な音声トラックを特徴とし、ポリシートレーニングを簡素化します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部ポリシー説明メーカーの仕組み

AIの力でプロフェッショナルで魅力的な説明動画を作成し、ポリシートレーニングを効率化し、内部コミュニケーションを強化します。

1
Step 1
ポリシースクリプトを作成
高度な「テキストを動画に変換する機能」を使用して、内部ポリシーの詳細を魅力的な動画スクリプトに変換し、コンテンツ作成を簡単にします。
2
Step 2
AIプレゼンターを追加
多様な「AIアバター」から選択し、ポリシー情報を提示し、複雑なガイドラインを従業員が理解しやすくします。
3
Step 3
ブランディングを適用
包括的な「ブランディングコントロール」を利用して、会社のビジュアルアイデンティティを統合し、ポリシー説明が内部コミュニケーションとシームレスに一致するようにします。
4
Step 4
生成して共有
自動「音声オーバー生成」で高品質の完成動画を制作し、広範な内部コミュニケーションとトレーニングのために簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なポリシー説明を簡素化

.

魅力的なAIアバター説明動画で、複雑な会社のポリシーを解明し、組織全体で従業員の理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部ポリシー説明動画の作成を簡素化しますか？

HeyGenは「AI動画メーカー」技術を活用して「内部ポリシー説明メーカー」になるプロセスを簡素化します。これにより、「HRプロフェッショナル」は複雑なポリシーを迅速に「魅力的な動画コンテンツ」に変換し、組織全体で効果的な「ポリシートレーニング」と「内部コミュニケーション」を実現できます。

HeyGenはテキストだけでAIアバター説明動画を作成できますか？

はい、HeyGenはユーザーがテキストスクリプトから直接「AIアバター説明動画」を生成することを可能にします。高度な「テキストを動画に変換する機能」とリアルな「音声オーバー生成」により、プロの俳優や録音機器を必要とせずに「説明動画」を実現します。

HeyGenはポリシー説明動画のためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、あなたの「ポリシー説明動画」が会社のアイデンティティに合致するようにします。「テンプレート」をカスタマイズし、ロゴを追加し、ブランド固有の色を選択できる直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」を使用して、すべての動画を独自のものにします。

HeyGenはHRプロフェッショナルにとって効率的な説明動画ソフトウェアですか？

もちろんです。HeyGenは「HRプロフェッショナル」に特に有益な効率的な「説明動画ソフトウェア」として設計されています。プロフェッショナル品質の「魅力的な動画コンテンツ」を自動「字幕/キャプション」と共に数分で作成し、制作時間と労力を大幅に削減します。