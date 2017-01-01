内部ポリシー説明ジェネレーターでコンプライアンスを強化
HRプロフェッショナル向けに、ボイスオーバー生成を特徴とするダイナミックな動画でポリシーの理解と従業員トレーニングのエンゲージメントを向上させます。
全従業員向けに複雑な「どこでも働ける」ポリシーを簡素化するための90秒の動画を内部コミュニケーションチーム向けに開発し、魅力的なインフォグラフィックスタイルのビジュアルアプローチとスクリプトからのテキストをビデオに変換することで生成された親しみやすいトーンを使用し、自動字幕/キャプションで明確さを確保します。
コンプライアンス担当者と全スタッフを対象に、重要なサイバーセキュリティとプライバシーポリシーを詳細に説明する2分間の包括的な動画を制作し、信頼性のあるビジュアル、ダイナミックなトランジション、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルな背景音楽を活用し、従業員のオンボーディング時に迅速に展開できるテンプレートを利用します。
マーケティングおよび人事チーム向けに、経費請求ポリシーの最近の改正を紹介する視覚的に魅力的な45秒の会社ポリシー更新動画をデザインし、スリークでモダンなグラフィックとエネルギッシュなボイスオーバーを使用して一貫したブランドガイドラインを維持し、HeyGenのブランディングコントロールとアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してすべてのプラットフォームで完璧なプレゼンテーションを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部ポリシー説明動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な「AIビデオジェネレーター」および「内部ポリシー説明ジェネレーター」として機能します。ユーザーはテキストスクリプトをプロフェッショナルな「ポリシー説明動画」に変換し、リアルな「AIアバター」と「ボイスオーバー生成」を迅速に使用して、全体の制作プロセスを簡素化します。
HeyGenは会社のブランディングを使用してポリシー説明動画をカスタマイズするのに役立ちますか？
はい、HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ユーザーが会社のロゴ、色、フォントを使用して「ポリシー説明動画」をカスタマイズできるようにします。これにより、すべての「説明動画」が一貫したブランドアイデンティティを維持し、「明確でシンプルな説明」が従業員により響くようになります。
HeyGenは明確でアクセスしやすいポリシー説明を保証するためにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenは自動「字幕/キャプション」や高品質の「ボイスオーバー生成」などの重要な技術的機能を提供し、「ポリシー説明」を普遍的にアクセス可能にします。表現力豊かな「AIアバター」と「スクリプトからのテキストをビデオに変換」する機能と組み合わせることで、「複雑なポリシー」がすべての従業員にとって容易に理解できるようにします。
HeyGenはHRプロフェッショナルや内部コミュニケーションにおけるポリシーの展開をどのように支援しますか？
「HRプロフェッショナル」や「内部コミュニケーション」チームにとって、HeyGenは「従業員のオンボーディング」と「会社のポリシー」のコミュニケーションを効率化します。「説明動画メーカー」として効率的に機能し、エンゲージングなコンテンツの迅速な作成を可能にし、「ポリシーの理解」を確保し、全体的なコンプライアンスを向上させます。