社内オリエンテーションビデオメーカー：社員オンボーディングを簡素化
社内コミュニケーションを効率化し、強力なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して新入社員向けの魅力的なオンボーディングビデオを作成します。
全社員向けに新しい社内コミュニケーションツールを説明する45秒の指導ビデオを開発します。クリーンで情報豊かなビジュアルスタイルを目指し、親切なトーンで進行します。HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を活用して正確性を確保し、この重要なトレーニングビデオに一貫したブランドの外観を持たせるためにビデオテンプレートを利用します。
最近の会社の成果とマイルストーンを祝う60秒のビデオを制作し、チームの士気を高めるための社内オリエンテーションを目的としています。ビジュアルスタイルはインスパイアリングでダイナミックなもので、心を高揚させるバックグラウンドミュージックを使用します。クリアな字幕/キャプションを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートから多様なビジュアルを取り入れて、私たちの集団的な成功を強調します。
全現職スタッフを対象とした、今後の会社イベントのための30秒の簡潔な発表ビデオをデザインします。ビデオはモダンでプロフェッショナルなビジュアルとオーディオスタイルを持ち、AI駆動の機能を活用して洗練された出力を実現します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、この重要な社内オリエンテーションビデオメーカーがすべての内部プラットフォームで最適な視聴を確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社員オンボーディングビデオを強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ変換を使用して、魅力的なオンボーディングおよび社内オリエンテーションビデオを作成する力を提供します。これにより、新入社員向けのパーソナライズされた歓迎ビデオを作成し、一貫した社内コミュニケーションを確保します。
AIアバターはバーチャルオンボーディングでどのような役割を果たしますか？
HeyGenのAIアバターは、バーチャルオンボーディングビデオに命を吹き込み、トレーニングコンテンツに一貫したプロフェッショナルな顔を提供します。ボイスオーバー生成を活用して複雑なトピックを明確に説明し、新入社員にとってより魅力的な体験を提供します。
HeyGenは企業にとって効率的な社内オリエンテーションビデオメーカーですか？
もちろんです。HeyGenは企業向けに直感的なインターフェースを提供し、ビデオテンプレートとテキスト・トゥ・ビデオ変換を提供して、高品質なトレーニングビデオを迅速に制作します。AI駆動の機能がコンテンツ作成プロセス全体を効率化します。
HeyGenで作成したトレーニングビデオにブランドを付けることはできますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、社内コミュニケーションビデオに会社のロゴや色を組み込むことができます。これにより、社員オンボーディングビデオがプロフェッショナルで一貫したブランドアイデンティティを維持します。