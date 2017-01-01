内なる指針生成器: あなたの内なるガイダンス

サクル権威を発見し、フラストレーションのない明確な意思決定を行いましょう。スクリプトからのテキストビデオで簡単に説明します。

「内なる指針生成器」としての本質を発見するための45秒の動画です。ヒューマンデザイン初心者や自分の内面に興味がある方に向けて制作されました。あなたのサクル権威の力を解明し、本物の「はい」または「いいえ」を認識する方法をガイドします。ビジュアルスタイルはクリーンで情報豊かで、動的なアニメーションチャートと内省の静かなシーンを特徴とし、穏やかで教育的なAIアバターがナレーションを提供します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
この力強い60秒の動画は、優柔不断や「フラストレーション」に悩むジェネレーターとマニフェスティングジェネレーターのために特別に設計されています。「応答を待つ」技術を習得し、固有のデザインを活用して惰性を超え、力強い行動に移る方法を学びます。動画は共感的で実用的なトーンを採用し、共感できるシナリオと微妙なエネルギーアニメーションを利用し、明確なボイスオーバー生成がサクルエネルギーとの真の調和を促します。
サンプルプロンプト2
「内なる指針システム」を解放するための30秒のチュートリアルです。「ヒューマンデザインチャート」に初めて触れる方や、自己発見を急ぐ方に最適です。サクルセンターの重要な役割を素早く強調し、この重要なエネルギーセンターがどのようにしてあなたのすべての選択に影響を与えるかを示します。ビジュアルは魅力的でテンポが速く、チャート例のクイックカットと画面上のテキストを特徴とし、正確な字幕/キャプションで重要な用語を明確にし、理解しやすくします。
サンプルプロンプト3
「サクルエネルギー」を受け入れることで変革の力を目撃する50秒のインスパイアリングなショートです。「意思決定」と全体的な「ジェネレーターエネルギー」を最適化する準備ができたジェネレーターを対象としています。直感的な反応にアクセスすることで、人生におけるより大きな明確さと流れを発見します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモチベーショナルで、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを使用して調和のとれた行動とポジティブな結果を示す個人を紹介し、自信に満ちたエネルギッシュなサウンドトラックで強調されます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内なる指針生成器の仕組み

あなたのユニークなヒューマンデザイン「内なる指針生成器」がどのようにしてあなたの意思決定を導き、明確さと真実性を持って人生をナビゲートする力を与えるかを発見してください。

1
Step 1
コアオリエンテーションを選択する
ジェネレーターとマニフェスティングジェネレーター（「内なる指針生成器」）は、ヒューマンデザインチャートを通じて自分のユニークなデザインを発見します。HeyGenでメッセージを表現するAIアバターを選ぶように、あなたの特定のエネルギータイプを特定し、あなたの生来の操作モードを理解します。
2
Step 2
サクル反応を選択する
あなたのサクル権威は、強力な内なるガイダンスシステムです。直感的な「うん」または「ううん」を真実または偽、はいまたはいいえとして聞きます。ビデオに明確な声を与えるためにボイスオーバー生成を使用するように、あなたのサクルエネルギーは意思決定を導く明確で即時の反応を提供します。
3
Step 3
「応答を待つ」戦略を適用する
ジェネレーターは、イニシアティブを取るのではなく、人生が反応する機会を提供するのを待つことで成功します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用してコンテンツを構築するように、適切なプロンプトや入力を待ってから、強力なジェネレーターエネルギーを効果的に活用します。
4
Step 4
本物の行動をエクスポートする
サクル権威を尊重し、真に反応することで、あなたの真の目的に一致し、イニシアティブを取ったり、物事を強制したりすることから生じるフラストレーションを避けることができます。最終ビデオが意図したプラットフォームに完璧にフィットするように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを使用するように、行動を自信を持ってエクスポートし、それが本物であることを知ってください。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内なるガイダンストレーニングを強化

.

AIを活用して、内なる指針と意思決定について学ぶ個人のエンゲージメントと保持を向上させるインタラクティブなトレーニングモジュールを作成します。

background image

よくある質問

ヒューマンデザインにおける内なる指針生成器とは何ですか？

内なる指針生成器は、ヒューマンデザインにおけるジェネレーターまたはマニフェスティングジェネレータータイプであり、主にサクル権威を意思決定に使用します。これは、彼らが人生に対して反応を待ち、サクルエネルギーに導かれることを意味します。

ジェネレーターとマニフェスティングジェネレーターはヒューマンデザインでどのように機能しますか？

ジェネレーターとマニフェスティングジェネレーターはどちらも定義されたサクルセンターを持ち、安定したジェネレーターエネルギーを提供します。彼らの基本戦略は外部刺激に反応することであり、これによりフラストレーションを防ぎ、充実した活動に従事することができます。

なぜサクルセンターはヒューマンデザインジェネレーターにとって重要なのですか？

サクルセンターは、ジェネレーターのヒューマンデザインチャートにおける重要なエネルギーセンターであり、彼らの主要な内なるガイダンスシステムおよび内なる権威として機能します。これは、安定した生命力の源を示し、彼らの反応戦略の鍵となります。

「応答を待つ」はジェネレーターの意思決定にどのように影響しますか？

内なる指針生成器にとって、「応答を待つ」とは、行動を起こす前にサクル権威、つまり直感的な反応やサクルエネルギーに耳を傾けることを意味します。これにより、彼らの意思決定が真のエネルギーと目的に一致することが保証されます。