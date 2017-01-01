社内オンボーディングビデオメーカー: 迅速で魅力的なオンボーディング

高度な「AIアバター」を活用して、従業員の満足度と定着率を向上させる魅力的で個別化されたオンボーディングビデオを作成します。

新入社員向けに、会社の文化と個別のオンボーディングの初期ステップを紹介する1分間のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは、歓迎的でプロフェッショナルなもので、多様なAIアバターをフィーチャーし、親しみやすく明瞭なナレーションを添えてください。HeyGenのAIアバターを活用して挨拶を個別化し、ナレーションの一貫性を保つためにボイスオーバー生成を利用してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HRチームを対象に、オンボーディングプロセスを効率的に拡大する方法を示す90秒の洗練された企業ビデオを開発してください。音声にはプロフェッショナルなバックグラウンドミュージックと、アクセシビリティのための明瞭な字幕を含めてください。HeyGenのテンプレートとシーンを取り入れて迅速に作成し、字幕/キャプションを活用してグローバルなリーチを実現してください。
サンプルプロンプト2
部門マネージャーが特定のトレーニングモジュールを作成するための2分間のビデオを想像してください。アニメーションビデオを使用した複雑なソフトウェアチュートリアルに焦点を当てています。美的感覚は詳細で指導的なもので、魅力的なアニメーションビジュアルと落ち着いた説明的なナレーションを伴います。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、書かれたガイドを動的なプレゼンテーションに変換し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な補助を強化してください。
サンプルプロンプト3
将来の採用候補者を対象に、ポジティブな企業文化を紹介し、雇用者ブランドビデオを強化する45秒のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは、活気に満ちた現代的なもので、ダイナミックなビジュアルとアップビートな音楽トラックを備えています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化し、ボイスオーバー生成を利用して重要なメッセージを簡潔に伝えてください。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内オンボーディングビデオメーカーの使い方

新入社員向けに魅力的で個別化されたオンボーディングビデオを迅速かつ効率的に作成し、会社文化へのシームレスな導入を保証します。

1
Step 1
開始点を選択
豊富な事前構築されたビデオテンプレートライブラリから選択し、オンボーディングメッセージの形をすぐに整え始めます。
2
Step 2
コンテンツをカスタマイズ
AIアバターを選択し、ボイスオーバーを追加し、特定のトレーニングモジュールを組み込むことで、ビデオに命を吹き込みます。
3
Step 3
ブランド要素を追加
会社のロゴ、カラー、その他のブランディングコントロールを適用し、オンボーディングビデオが企業のアイデンティティに一致するようにします。
4
Step 4
広くエクスポートして配布
最終的なオンボーディングビデオをさまざまなアスペクト比で簡単にエクスポートし、すべての社内プラットフォームでシームレスに共有してオンボーディングの取り組みを拡大します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

企業文化とモチベーションの育成

会社の価値観、リーダーシップメッセージを紹介し、新入社員が組織文化を受け入れるように促す魅力的なビデオを作成します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして社内オンボーディングビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、高度なAIアバターとテキスト-to-ビデオ機能を活用して、社内オンボーディングビデオの作成を革新します。この強力なAIビデオジェネレーターは、スクリプトを迅速に魅力的な従業員オンボーディングビデオに変換することで、広範な技術スキルを必要とせずに制作プロセスを簡素化します。

HeyGenは新入社員向けのオンボーディングビデオを個別化するのに役立ちますか？

もちろんです。HeyGenは、広範なブランディングコントロールと豊富なメディアライブラリを提供し、新入社員にとって非常に個別化された体験を保証するオンボーディングビデオをカスタマイズするのに役立ちます。会社のロゴやカラーを組み込み、さまざまなビデオテンプレートを使用してブランドアイデンティティに合わせることができます。

HeyGenはオンボーディングビデオ制作を拡大するためのAI駆動の機能を提供していますか？

HeyGenは、AIアバターやスクリプトからのテキスト-to-ビデオなど、オンボーディングビデオを効率的に拡大するために重要なAI駆動の機能を提供しています。これらの技術的な能力は、異なるチームや言語にわたるトレーニングモジュールのシームレスなローカライズと迅速な展開を可能にします。

HeyGenはアニメーションオンボーディングビデオを作成するための使いやすい編集ツールですか？

はい、HeyGenは使いやすい編集ツールとして設計されており、誰でも簡単にプロフェッショナルなアニメーションビデオをオンボーディング用に作成できます。直感的なインターフェースと豊富なビデオテンプレートを組み合わせることで、新入社員向けの魅力的なコンテンツを制作するプロセスを簡素化し、事前のビデオ編集の専門知識を必要としません。