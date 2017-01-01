社内ニュースレタービデオメーカー：社員エンゲージメントを高める
AIアバターを使って魅力的な社内ビデオを簡単に作成し、コミュニケーションを変革し、時間を節約します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、重要な人事およびトレーニングのアップデートを詳細に説明する45秒のビデオをデザインしてください。ビジュアルと音声のスタイルはフレンドリーでクリーン、かつ理解しやすいもので、全体を通して一貫したブランド美学を維持します。HeyGenのカスタマイズ可能なテンプレートとシーンを活用して、情報豊かで歓迎の意を込めた社員エンゲージメント作品を効率的に制作し、すべての重要な情報を効果的に伝えます。
最近のチームの成果を祝うために、会社全体に配信する30秒の文化と認識のビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは高揚感があり祝祭的で、ダイナミックなトランジションと温かく励みになる音声ナラティブを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して、魅力的で感情的なストーリーテリング体験を作り出し、士気を高め、ポジティブな職場環境を育みます。
グローバルチーム向けに設計された90秒の社内ニュースレタービデオを開発し、重要なクロスファンクショナルプロジェクトのアップデートを提供します。ビジュアルプレゼンテーションはモダンで簡潔であり、必要に応じて明確なデータビジュアライゼーションを含め、音声は情報豊かで権威あるものにします。HeyGenの字幕/キャプションを実装して、すべての視聴者にアクセス可能で明確な理解を保証し、多様な言語背景にわたるスケーラブルなコミュニケーションを促進します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションのためのビデオニュースレター作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターとして機能し、テキストを魅力的なビデオニュースレターに変換します。これにより、複雑な編集や機材を必要とせずに、社内コミュニケーションを簡素化し、社員エンゲージメントを高めることができます。
HeyGenは社内使用のためのブランドビデオ作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートとAIアバターを提供し、一貫したブランドビデオを制作することができます。会社のロゴやカラーを簡単に取り入れて、すべての社内コミュニケーションでブランドアイデンティティを維持できます。
AIビデオジェネレーターをスタッフコミュニケーションに使用する利点は何ですか？
HeyGenのようなAIビデオジェネレーターを利用することで、スタッフコミュニケーションが大幅に向上します。AI駆動の自動化を提供し、通常のビデオ制作に必要な時間とリソースを削減し、人事およびトレーニングのアップデートにとって使いやすいツールとなります。
HeyGenはどのようにして社内ニュースレタービデオをすべての社員にアクセス可能にしますか？
HeyGenは自動キャプションや多言語ボイスオーバーなどの機能を備えた社内ニュースレタービデオの作成をサポートします。これらの機能により、ビデオコンテンツが多様な労働力にとってアクセス可能で理解しやすくなり、全体的な社員エンゲージメントを向上させます。