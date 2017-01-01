社内ニュースレタービデオジェネレーター：従業員エンゲージメントを高める
プロフェッショナルで魅力的なビデオニュースレターを迅速に作成。スクリプトからのテキストをビデオに活用して、シームレスなコンテンツ生成と内部コミュニケーションの改善を実現。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
すべてのマネージャーとチームリーダー向けに、新しい会社方針の更新に関する正確な情報共有に焦点を当てた60秒のビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで権威あるもので、データポイントを明確に提示し、音声は落ち着いて正確なナレーションを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成を活用して明確さとプロフェッショナリズムを確保します。
社内ニュースのポジティブな共有を促進するために、高パフォーマンスの部門へのクイックな称賛を提供する30秒のビデオを会社全体に配信するために開発してください。ビジュアルと音声スタイルはエネルギッシュで祝祭的であり、ダイナミックなテキストアニメーションとインスパイアリングなバックグラウンドミュージックを組み込み、HeyGenの使いやすいテンプレートとシーンを使用して簡単に作成できます。
新入社員や特定の部門を対象とした、今後のクロスファンクショナルイニシアチブに関する知識共有を目的とした50秒のビデオを制作してください。このビデオは、スムーズなトランジションと画面上のテキストを備えた歓迎的で情報豊かなビジュアルスタイルを持ち、明確なナレーションとHeyGenの自動字幕/キャプションによってアクセシビリティと理解を向上させます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内ニュースレタービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIビデオジェネレーターとして機能し、魅力的なビデオニュースレターやプロフェッショナル品質のビデオを社内コミュニケーションのために簡単に制作できます。その直感的なプラットフォームと使いやすいテンプレートにより、広範な編集の専門知識が不要になり、コミュニケーション戦略を効率化します。
HeyGenは社内ビデオでブランドの一貫性を維持するための機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロール、カスタマイズ可能なビデオシーン、ブランド化されたテンプレートを提供し、すべての社内ビデオが企業のアイデンティティに一致するようにします。これにより、従業員に響くブランドビデオを作成できます。
HeyGenはどのようなAI機能を使用して魅力的なビデオコンテンツを生成しますか？
HeyGenは、AIアバター、テキストからビデオへの変換、ボイスオーバー生成を含む高度なAI技術を活用して、ダイナミックでプロフェッショナル品質のビデオを作成します。これにより、スケーラブルなコミュニケーションとパーソナライズされたコンテンツを通じた従業員エンゲージメントの向上が可能になります。
HeyGenは高品質なトレーニングビデオやHRアップデートの効率的な作成を支援できますか？
はい、HeyGenはトレーニングビデオ、HR、リーダーシップの発表に最適な社内ニュースレタービデオジェネレーターです。準備されたビデオテンプレートと字幕/キャプションのサポートを提供し、社内トレーニングや正確な情報共有のためのプロフェッショナルなビデオを迅速に制作できます。