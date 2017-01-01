内部ニュースジェネレーター：従業員のエンゲージメントを高めよう

AIを活用したツールで魅力的な企業ニュース更新を簡単に作成。スクリプトからテキスト-to-ビデオを使用して、迅速に説得力のある動画を作成。

ITマネージャーとコミュニケーションリーダーを対象にした1分間の説明動画を作成し、AIを活用した内部ニュースジェネレーターが企業の発表をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、UIのハイライトを特徴とし、プロフェッショナルで安心感のあるナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ツールの技術的な優位性を示しながら効率的にコンテンツを制作します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
HR部門と非技術系スタッフを対象にした90秒の指導動画を作成し、新しいアナウンスメントジェネレーターのユーザーフレンドリーなインターフェースとドラッグ＆ドロップエディターを紹介します。ビジュアルとオーディオスタイルはアニメーションで明るく、ユーザーをステップバイステップで案内し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して制作を効率化し、字幕/キャプションで明確さを確保します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームとコンテンツクリエイター向けに2分間の詳細動画を制作し、AIニュースレタージェネレーターを支える高度なAIモデルを説明し、盗作のないコンテンツを生成する能力を強調します。この動画は情報に基づいたデータ駆動型のビジュアルスタイルと明確で権威あるナレーションを必要とします。HeyGenのナレーション生成を活用して一貫したナレーションを提供し、メディアライブラリ/ストックサポートを統合して複雑なAIコンセプトを視覚的に説明します。
サンプルプロンプト3
シニアマネジメントとCTO向けに45秒のビデオブリーフをデザインし、内部ニュースジェネレーターのコア技術的利点とさまざまな企業ニュース更新へのシームレスな統合を概説します。ビデオは洗練された企業ビジュアルスタイルを持ち、効率向上を強調し、簡潔でインパクトのあるナレーションを提供します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部プラットフォームに適したものにし、AIアバターを使用してプロフェッショナルなプレゼンテーションを行います。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部ニュースジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールで内部コミュニケーションを効率化し、魅力的でカスタマイズ可能な企業ニュース更新を簡単に生成。

1
Step 1
ニュース記事を作成
まず、テキストまたはスクリプトを入力します。ツールは高度なAIモデルを活用して、あなたのコンセプトを即座に一貫性のある使用可能なコンテンツに変換します。
2
Step 2
スタイルとテンプレートを選択
さまざまなプロフェッショナルなテンプレートから選択します。レイアウトとビジュアル要素をカスタマイズして、ブランドに合わせた洗練された内部コミュニケーションを実現します。
3
Step 3
ビジュアルとナレーションを追加
AIアバターとリアルなナレーション生成でコンテンツを強化します。メディアライブラリを活用して関連するストックサポートを提供します。
4
Step 4
更新をエクスポートして共有
内部ニュース記事が完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用します。洗練された更新をエクスポートし、コミュニケーションワークフローの時間を節約します。

使用例

ダイナミックな企業ニュース更新を制作

企業ニュース、プロジェクト更新、重要なアナウンスメントのための魅力的なビデオクリップを迅速に生成し、内部コミュニケーションチャネル全体で共有します。

よくある質問

HeyGenの高度なAIツールはどのようにして内部ニュース生成を効率化しますか？

HeyGenは高度なAIモデルを活用して、テキストをプロフェッショナルな内部ニュース動画に変換し、AIアバターとナレーションを完備しています。このAIを活用したツールは効率的な内部ニュースジェネレーターとして機能し、コンテンツ制作プロセスを大幅にスピードアップします。

HeyGenが直感的なアナウンスメントジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenはユーザーフレンドリーなインターフェースとドラッグ＆ドロップエディター、豊富なテンプレートを提供し、直感的なアナウンスメントジェネレーターとなっています。企業のコミュニケーションニーズに合わせて動画を完全にカスタマイズできます。

HeyGenは企業コミュニケーションのブランド一貫性と品質を保証できますか？

もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、企業コミュニケーションが一貫した外観と感触を維持することを保証します。プロフェッショナルなナレーション生成と信頼性のあるコンテンツ制作機能により、ブランドの声を反映した高品質な内部コミュニケーションを制作できます。

HeyGenを使用することで企業ニュース更新やAIニュースレターにどのような利点がありますか？

HeyGenは強力なAIニュースレタージェネレーターおよびニュース記事ジェネレーターとして機能し、企業ニュース更新の市場投入までの時間を劇的に短縮します。その機能によりコンテンツ制作が効率化され、重要な情報を迅速かつ効果的に組織全体に伝達できます。