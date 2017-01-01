ITマネージャーとコミュニケーションリーダーを対象にした1分間の説明動画を作成し、AIを活用した内部ニュースジェネレーターが企業の発表をどのように簡素化するかを紹介します。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、UIのハイライトを特徴とし、プロフェッショナルで安心感のあるナレーションを添えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ツールの技術的な優位性を示しながら効率的にコンテンツを制作します。

ビデオを生成