社内メッセージングビデオメーカー：チームコミュニケーションを強化
AIアバターを使用して魅力的な社内コミュニケーションビデオを作成し、アップデートを効率化し、社員のエンゲージメントを高めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに、会社文化のコアバリューを説明する60秒の紹介ビデオをデザインしてください。ビデオはフレンドリーで歓迎的なビジュアルスタイルを持ち、アニメーション要素とテキストオーバーレイを組み込んで視聴者の関心を引き続けます。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用し、スクリプトをテキストからビデオに変換して、この重要なオンボーディングビデオを効率的に作成し、新入社員研修全体で一貫したメッセージを確保してください。
営業およびマーケティングチーム向けに、Q3の業績と今後の戦略変更に関する重要なアップデートを提供する30秒の簡潔なビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは直接的で情報的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのチャートやグラフを取り入れて迅速な理解を促進します。すべての重要なポイントを字幕/キャプションで強調し、知識共有を支援し、この部門のアップデートで明確さを確保してください。
社員の士気を高め、最近のチームの成果を祝うことを目的とした45秒のインスピレーションビデオを開発してください。ビジュアルスタイルはダイナミックで高揚感があり、実際のチーム写真と祝賀グラフィックを組み合わせます。この魅力的なコミュニケーション作品は、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して社内プラットフォーム全体で簡単に共有でき、ポジティブな職場環境を強調し、チームのエンゲージメントを強化する高揚感のあるナラティブを特徴とします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、チームがプロフェッショナルな社内コミュニケーションビデオを簡単に作成できるようにします。AIアバターとテキストからビデオへの機能を備えた直感的なプラットフォームにより、ビデオ編集の経験がなくてもコミュニケーションを効率化し、社員のエンゲージメントを高めることができます。
HeyGenはビデオを通じて社員のエンゲージメントを高めることができますか？
もちろんです。HeyGenを使用すると、AIアバターとプロフェッショナルなナレーションを使用して、ダイナミックなオンボーディングビデオ、トレーニングビデオ、会社の発表を制作できます。これらの魅力的なコミュニケーションは、ポジティブな職場環境を促進し、社員の士気を高めます。
HeyGenは社内ビデオにどのようなクリエイティブな機能を提供しますか？
HeyGenは、豊富なビデオテンプレートライブラリと、AIアバターとテキストからビデオを使用してアニメーション説明ビデオを生成する機能を提供します。また、字幕/キャプションを追加し、一貫した会社のブランディングを確保するためのブランディングコントロールを利用できます。
HeyGenを使用してどのくらいの速さで社内メッセージングビデオを作成できますか？
HeyGenは迅速なビデオ作成を目的としており、数分で社内メッセージングビデオを生成できます。テキストからビデオへの機能や使いやすいインターフェースを備えており、チームの生産性と社内アップデートを高めるためにプロフェッショナルな短編ビデオを迅速に制作できます。