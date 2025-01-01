内部メッセージングビデオジェネレーターでエンゲージメントを向上
AIアバターを使用して内部コミュニケーションを効率化し、従業員のエンゲージメントを迅速に向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員全員を歓迎し、会社の基本的な価値観を紹介するための1.5分間の魅力的なオンボーディングモジュールを作成してください。このビデオは、親しみやすくサポート的なビジュアル美学と温かく招待的な声を持ち、HeyGenのAIアバターを活用して重要な情報を提示し、パーソナルなタッチを加えるためにナレーション生成を使用し、内部トレーニングを効果的で親しみやすいものにします。
最近のマイルストーンを祝うために、全社員向けの1分間の簡潔な会社全体の発表ビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは、活気があり、プロフェッショナルで、インスピレーションを与えるものであり、内部コミュニケーションを円滑にします。HeyGenの事前にデザインされたテンプレートとシーンを組み込み、関連するメディアライブラリ/ストックサポートを補完して、インパクトのある記憶に残るメッセージを届けます。
営業およびマーケティングチームを対象とした1.5分間の内部製品機能紹介ビデオを開発し、新しい「ビデオエディター」機能を強調します。ダイナミックで洗練されたビジュアルスタイルとエネルギッシュな声を使用して、機能を明確に示します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してプラットフォーム固有のプレビューを行い、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するビジュアルを統合することで、内部コミュニケーションビデオメーカーの価値を効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIビデオでどのように内部メッセージングを簡素化しますか？
HeyGenはAI内部コミュニケーションジェネレーターとして機能し、スクリプトを魅力的なビデオコンテンツに巧みに変換します。これにより、組織はリアルなAIアバターと高品質のナレーション生成を特徴とする魅力的な内部トレーニングや発表を効率的に制作できます。
HeyGenは内部コミュニケーションビデオでブランドの一貫性を維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや特定の色をすべてのビデオにシームレスに組み込むことができます。これにより、HeyGenの高度なAIテキストからビデオ機能を使用して作成されたすべての内部メッセージングが、確立されたブランドアイデンティティと完全に一致します。
HeyGenは内部ビデオをよりアクセスしやすくするためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは自動字幕/キャプションを通じてビデオのアクセシビリティを向上させ、すべての従業員が内部コミュニケーションビデオを簡単に理解できるようにします。この機能は、多様なAIアバターと組み合わせることで、組織全体のより包括的なオーディエンスに対して内部コミュニケーションを円滑にします。
HeyGenのオンラインエディターで内部コミュニケーションビデオを作成する効率はどのくらいですか？
HeyGenの直感的なオンラインエディターを使用すると、ユーザーはスクリプトから直接高品質の内部コミュニケーションビデオを迅速に生成できます。幅広いビデオテンプレートと包括的なメディアライブラリを活用して、広範な編集経験を必要とせずにプロフェッショナルなAIテキストからビデオコンテンツを制作できます。