魅力的な社内コミュニケーションとトレーニングビデオを迅速にデザイン。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換して、時間と労力を節約します。

新入社員向けにHRチームが作成した45秒の「チームへようこそ」ビデオを想像してください。この魅力的なビデオは、多様なAIアバターが重要なオンボーディング情報を伝え、温かくプロフェッショナルな声でナレーションを生成します。ビジュアルスタイルは清潔で親しみやすく、新しい同僚がすぐに快適で情報を得られるようにします。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ジュニア社員を対象にした60秒のトレーニングビデオを開発し、会社内の特定のスキルやプロセスに焦点を当てます。HeyGenのテンプレートとシーンを活用してコンテンツを構成し、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、明確なステップバイステップの指示を提示します。ビジュアルアプローチは指導的でありながら動機付けを促し、落ち着いた集中した音声スタイルで学習と成長を促進します。
サンプルプロンプト2
全社員向けに30秒の社内コミュニケーションビデオが必要で、新しい会社のイニシアチブや重要なポリシーの更新を効率的に発表します。この迅速なAIビデオメーカーの制作は、ダイナミックなビジュアル、クリアなナレーション生成、明確な字幕/キャプションを特徴とし、アクセシビリティとインパクトを確保します。スタイルはプロフェッショナルで直接的であり、部門間で重要な情報を効率的かつ魅力的に伝えます。
サンプルプロンプト3
経験豊富なチームメンバーが新しい同僚に向けてトップ3の生産性向上のヒントを共有する45秒の社内メンタリングビデオメーカーのハイライトリールを作成します。この魅力的なビデオは、スクリプトからのテキストをビデオに変換して重要な洞察を明確にし、関連する背景ビジュアルのためにメディアライブラリ/ストックサポートを組み込みます。全体のビジュアルスタイルはインスピレーションを与え、親しみやすく、知識共有とコラボレーションの文化を育むために活気に満ちた励ましの音声トラックを伴います。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

社内メンタリングビデオメーカーの使い方

パーソナライズされた社内メンタリングビデオでチームを強化。AIアバターと直感的なツールを使用して、魅力的で高品質なトレーニングコンテンツを迅速かつ効率的に作成します。

Step 1
メンタリングスクリプトを作成
メンタリングコンテンツを作成するか、ビデオテンプレートを選択して始めましょう。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用して、書かれたガイダンスを簡単に洗練されたビデオに変換できます。
Step 2
AIプレゼンターを選択
メンターを表現する多様なAIアバターから選択します。また、自然な音声でメッセージを明確かつプロフェッショナルに伝えるナレーションを生成することもできます。
Step 3
ブランディングとメディアを組み込む
HeyGenのブランディングコントロール（ロゴ、色）を活用して、すべての社内コミュニケーションビデオで一貫した企業アイデンティティを維持しながら、メンタリングコンテンツをパーソナライズします。
Step 4
メンタリングビデオをエクスポート
アクセシビリティを向上させるために自動生成された字幕/キャプションでビデオを仕上げます。組織内でシームレスに共有できるように、高品質のビデオを簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パーソナライズされたコーチングビデオを作成

チーム内で個々の成長とスキル開発を促進するために、カスタムでインスピレーションを与えるビデオメッセージを開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして社内トレーニングとコミュニケーションを強化できますか？

HeyGenはHRチームが魅力的なトレーニングビデオ、オンボーディングビデオ、社内コミュニケーションビデオを迅速に作成するのを支援します。AIアバターとテキストをビデオに変換する機能を活用することで、組織にとってプロフェッショナルなコンテンツを効率的に制作できます。

HeyGenがビジネスにとって効果的なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換し、リアルなAIアバターと高度なナレーション生成を使用するため、効果的なAIビデオメーカーです。これにより、複雑な編集スキルがなくても高品質なコンテンツを作成できます。

HeyGenはビデオ作成を簡素化するためのさまざまなビデオテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenはカスタマイズ可能なビデオテンプレートを幅広く提供しており、ユーザーが迅速にビデオ作成プロセスを開始できるようにします。直感的なユーザーインターフェースにより、コスト効率が高く、効率的に高品質で魅力的なビデオを制作できます。

HeyGenはパーソナライズされたコーチングや社内メンタリングビデオを作成するために使用できますか？

もちろんです。HeyGenは優れた社内メンタリングビデオメーカーとして機能し、AIアバターとカスタムナレーションを使用してパーソナライズされたコーチングビデオを作成できます。これにより、従業員の成長とサポートのために一貫性のある魅力的なビデオを提供できます。