内部インタビュービデオジェネレーター: 魅力的なHRビデオを迅速に作成
AIを活用したプラットフォームで従業員コミュニケーションとHRビデオを向上させましょう。AIアバターを使用して魅力的なコンテンツを簡単に生成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
HR部門の責任者とオンボーディングスペシャリスト向けに、90秒のビデオを制作し、内部インタビュービデオジェネレーターが効果的なオンボーディングビデオの作成をどのように効率化するかを示します。視覚スタイルは魅力的で親しみやすく、HeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを活用し、ダイナミックなトランジションとアップビートな背景音楽を完備します。スクリプトからテキストをビデオに変換することで、使いやすさを強調します。
企業コミュニケーションチームとHRディレクターを対象にした2分間の企業ビデオを開発し、従業員コミュニケーションにおけるAIの力を紹介します。洗練されたモダンな視覚スタイルを採用し、メディアライブラリ/ストックサポートからのデータビジュアライゼーションを組み込んで戦略的な利点を強調し、洗練されたナレーション生成で語ります。このビデオは、高度な分析が内部メッセージをどのように洗練するかを強調します。
ITマネージャーとタレントアクイジションリード向けに、45秒の直接的なビデオを設計し、AIビデオインタビューソフトウェアの採用ツールとしてのシームレスな統合機能を詳述します。視覚的なプレゼンテーションは効率的で技術的であり、統合ポイントの簡潔な説明と画面録画を特徴とします。アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、さまざまなプラットフォームでの最適な視聴を確保し、重要な技術用語を字幕で強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部インタビュービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な内部インタビュービデオジェネレーターとして機能し、ユーザーがスクリプトを簡単に魅力的なビデオに変換できるようにします。AIアバターと直感的なテンプレートを活用することで、高品質な内部インタビュービデオの制作プロセスを大幅に効率化し、効果的な従業員コミュニケーションを実現します。
HeyGenはAIビデオインタビューソフトウェアのカスタマイズにどのような技術的機能を提供しますか？
HeyGenはAIを活用したプラットフォームとして、企業のアイデンティティに合わせてAIビデオインタビューソフトウェアをカスタマイズできる強力なブランディングコントロールを提供します。ユーザーはロゴや色を使ってビデオをカスタマイズし、包括的なライブラリからさまざまなメディアを統合し、プロフェッショナルなプレゼンテーションのためにリアルなAIアバターを利用できます。
HeyGenは従業員コミュニケーションのための効果的なAIインタビュービデオツールとして使用できますか？
もちろんです。HeyGenは動的な内部インタビュービデオを通じて従業員コミュニケーションを強化するための優れたAIインタビュービデオツールとして機能します。その機能には、シームレスなテキストからビデオへの生成、自然なナレーション生成、自動字幕が含まれており、情報共有をアクセスしやすく魅力的にします。
HeyGenのAIビデオインタビューソフトウェアはどのようにして高品質な出力を保証しますか？
HeyGenのAIビデオインタビューソフトウェアは、最先端の生成AIとクリエイティブエンジンを活用してプロフェッショナルな品質のビデオ出力を保証します。正確なテキストからビデオへの変換、高品質なナレーション生成、多用途なアスペクト比のリサイズなどの機能を備え、HeyGenはすべてのHRビデオとコミュニケーションニーズに適した洗練されたコンテンツを提供します。