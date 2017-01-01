HRマネージャーと技術採用担当者をターゲットにした1分間の魅力的なビデオを作成し、AIインタビュービデオツールの高度な利点を説明します。視覚的にはプロフェッショナルでクリーンな美学を目指し、多様なAIアバターを使用して主要な利点を提示し、自信に満ちた明瞭なナレーションを添えます。技術用語は自動生成された字幕で明確に理解できるようにしてください。

ビデオを生成