内部ヘルプデスクビデオメーカー：トレーニングを迅速に作成
内部ヘルプデスクのスクリプトをプロフェッショナルトレーニングビデオに素早く変換します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能で、チームの効率と知識共有を向上させます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の社員向けに、一般的なソフトウェアトラブルシューティングの問題に対処する45秒のビデオドキュメンテーションガイドを開発してください。ビデオはプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルを持ち、役立つAIアバターがステップを示し、明確さを確保するために落ち着いた安心感のあるボイスオーバーが伴います。
全社員を対象に、内部ヘルプデスクシステムの新機能を発表する30秒のダイナミックな内部コミュニケーションビデオを制作してください。活気あるテンプレートとシーンを使用し、クイックトランジションとエネルギッシュなボイスオーバーを活用して、重要な情報が自動生成された字幕/キャプションを通じて簡単に理解できるようにします。
リーダーシップと内部部門向けに、ヘルプデスクチームの問題解決の効率性を示す50秒の洞察に満ちたビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルはドキュメンタリーのようで魅力的であり、メディアライブラリ/ストックサポートからの関連ビジュアルを組み込んでストーリーを効果的に伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして私のクリエイティブなビデオプロジェクトを強化できますか？
HeyGenは、先進的な「生成AIプラットフォーム」として、ユーザーがアイデアを素晴らしいビデオに変換する力を提供します。「プロンプトネイティブビデオ作成」を簡素化し、リアルな「AIアバター」と声を備えた「テキストからビデオ」機能を提供し、多様なクリエイティブプロジェクトのための「エンドツーエンドビデオ生成」を可能にします。
HeyGenは効率的な内部コミュニケーションとトレーニングビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenは優れた「内部ヘルプデスクビデオメーカー」として機能し、魅力的な「トレーニングビデオ」や「内部コミュニケーションビデオ」を作成するのに最適です。リアルな「AIアバター」とカスタム「AIボイスオーバー」を使用して、組織のために高品質でプロフェッショナルなコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはビデオ作成のためにどのようなAIアバターと声のオプションを提供していますか？
HeyGenは、ブランドとメッセージに完璧にマッチする多様なリアルな「AIアバター」とカスタム「AIボイス」オプションを提供しています。私たちの「生成AIプラットフォーム」は、これらのアバターが「テキストからビデオ」スクリプトを自然かつプロフェッショナルに届けることを保証し、全体的な「ビデオメーカー」体験を向上させます。
HeyGenは画面録画とアクセス可能なビデオドキュメンテーションの機能を提供していますか？
はい、HeyGenは「ビデオドキュメンテーション」を強化し、プロジェクトに「画面録画」を簡単に組み込むことができます。さらに、統合された「ビデオエディター」を利用して修正を行い、「AIキャプションジェネレーター」を自動生成して、コンテンツがアクセス可能で魅力的であることを保証し、「MP4」形式でのエクスポートに備えます。