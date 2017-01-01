内部ヘルプデスクジェネレーター: サポートを効率化し、効率を向上
チケットのルーティングを自動化し、セルフサービスヘルプセンターで従業員サポートを強化し、SLAコンプライアンスとリアルタイム分析を向上させます。
従業員と人事部門向けに90秒の説明ビデオを開発し、強力なナレッジベースとセルフサービスヘルプセンターの力を示します。ビデオはフレンドリーでサポート的なビジュアルスタイルを採用し、励ましのオーディオトーンで、従業員サポートを強化する方法を強調します。HeyGenのAIアバター機能を使用して生成された魅力的なAIアバターが視聴者をプロセスに案内します。
ITディレクターとオペレーションマネージャーを対象にした2分間の詳細なビデオを制作し、カスタムレポートとリアルタイム分析が内部ヘルプデスクジェネレーターからどのようにより良い意思決定を促進し、SLAコンプライアンスを確保するかを示します。ビジュアルプレゼンテーションはデータに富み、動的なチャートとダッシュボードを備え、分析的で自信に満ちたナレーションが付随し、HeyGenによって提供される明確な字幕/キャプションで強化されます。
サポートチームリーダーとITスタッフ向けに45秒の簡潔なビデオを設計し、ITサービスデスクのシームレスなマルチチャネルシステム機能、特に重要なメール統合を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはテンポが速く情報豊かで、さまざまなコミュニケーションチャネル間の迅速な移行を示します。HeyGenのテンプレートとシーンを使用して、プロフェッショナルでインパクトのあるメッセージを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIアバターを使用してビデオを作成しますか？
HeyGenは高度なAIアバターとナレーション生成を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに変換する力をユーザーに提供します。この洗練された自動化により、プロフェッショナルな品質のビデオを効率的に作成できます。
HeyGenはどのようなカスタマイズとブランディングコントロールを提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴや好みの色を組み込んでブランドの一貫性を維持できます。これらのデジタル資産を効果的に管理し、すべてのビデオコンテンツがさまざまなプラットフォームでブランドアイデンティティに一致するようにします。
HeyGenのビデオはセルフサービスヘルプセンターを強化するために使用できますか？
もちろんです。HeyGenはセルフサービスヘルプセンターや内部ナレッジベースのための魅力的なビデオコンテンツを作成するのに最適です。これらのビデオは字幕/キャプション付きで、従業員サポートを大幅に改善し、従来の内部ヘルプデスクのやり取りの必要性を減らすことができます。
HeyGenはさまざまなアスペクト比とエクスポート形式をサポートしていますか？
はい、HeyGenはアスペクト比のリサイズとさまざまなエクスポートオプションをサポートしており、ビデオがどのプラットフォームやマルチチャネルシステムでも最適化されるようにします。この技術的な柔軟性により、ビデオ資産のシームレスな統合と広範な適用が可能になります。