新入社員向けに60秒の内部ガイドビデオを作成し、プロフェッショナルな視聴者を対象に、クリーンで企業的なビジュアルスタイルと親しみやすいプロフェッショナルなAIボイスオーバーを使用して、HeyGenのAIボイスオーバーを活用して会社の内部システムのナビゲート方法を示します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
既存の従業員に新しいソフトウェア機能を説明する45秒のステップバイステップガイドを開発し、モダンで活気あるビジュアル美学とアップビートな背景音楽を特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ生成機能を利用して効率的なコンテンツ生成を行います。
サンプルプロンプト2
重要な標準作業手順（SOP）の包括的な75秒のビデオドキュメンテーションを制作し、すべての部門スタッフを対象に、シンプルで情報豊かなビジュアルスタイルと明確で直接的なボイスオーバーを採用し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速かつ一貫した作成を行います。
サンプルプロンプト3
営業チーム向けに30秒のトレーニングビデオを設計し、マイナーな製品アップデートを発表し、ダイナミックなグラフィックスとエネルギッシュなボイスオーバーを組み込み、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、従業員トレーニングのために重要な変更点と利点を視覚的に強調します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

内部ガイドビデオジェネレーターの仕組み

AIを活用したツールを使用して、プロフェッショナルなトレーニングビデオ、SOP、および従業員オンボーディングガイドを迅速に作成し、内部コミュニケーションとドキュメンテーションを効率化します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートから始める
ガイドのスクリプトを作成するか、プロフェッショナルなテンプレートのライブラリから選択します。テキストからビデオへの機能を活用して、コンテンツを視覚的な物語に簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターとボイスオーバーを選択する
魅力的なプレゼンターでガイドを強化します。多様なAIアバターから選び、自然な音声のボイスオーバーを生成して、メッセージを明確かつ一貫して伝えます。
3
Step 3
ブランディングとビジュアル要素を適用する
会社のロゴやカラースキームを含むブランディングコントロールでビデオをパーソナライズします。ライブラリからメディアを統合するか、自分のメディアをアップロードしてビデオドキュメンテーションを充実させます。
4
Step 4
完成したトレーニングビデオをエクスポートする
内部ガイドが完成したら、さまざまなプラットフォームに適したアスペクト比でエクスポートします。自動生成された字幕/キャプションを含めてアクセシビリティを高め、トレーニングビデオを配信準備完了にします。

複雑な技術情報を明確にする

複雑な技術トレーニングや内部手順を明確で理解しやすいビデオガイドに変換し、理解と応用を容易にします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部ガイドビデオやトレーニングコンテンツの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、高品質な内部ガイドビデオやトレーニングコンテンツの制作を効率化するために設計された高度なAIビデオジェネレーターです。テキストをリアルなAIアバターとプロフェッショナルなAIボイスオーバーを用いた魅力的なビデオドキュメンテーションに変換し、制作時間を大幅に短縮します。

HeyGenはステップバイステップのビデオガイドを迅速に制作するためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは強力なテキストからビデオへの機能を提供し、ユーザーがスクリプトを詳細なステップバイステップのビデオガイドに簡単に変換できるようにします。豊富なテンプレートとシーンのライブラリを活用して、制作プロセスを迅速化し、すべてのニーズに対応する一貫したプロフェッショナルなビデオガイドを確保します。

HeyGenは従業員トレーニングにおけるブランドの一貫性を保つためにAI生成ビデオをカスタマイズするのに役立ちますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールをサポートしており、企業がすべての従業員トレーニングやSOPビデオでブランドの一貫性を維持できるようにします。AIアバターをカスタマイズし、ブランドのロゴやカラーを使用して、ビデオを企業のアイデンティティに完全に合わせることができます。

HeyGenのプラットフォームを使用してどのような種類のビデオドキュメンテーションを作成できますか？

HeyGenは非常に多用途で、包括的な技術トレーニング、魅力的なオンボーディング資料、明確なビデオガイドなど、さまざまなビデオドキュメンテーションの作成を支援します。その機能は、基本的なチュートリアルから複雑な運用手順まで、多様な内部コミュニケーションのニーズをサポートします。