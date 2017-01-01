シームレスな知識共有のための内部FAQビデオメーカー

ダイナミックなAIアバターを活用した魅力的なコンテンツで、社員トレーニングと内部コミュニケーションを簡素化します。

新入社員向けに、会社文化に関する一般的な質問に答える45秒の簡潔な内部FAQビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るく親しみやすく、多様なAIアバターが情報を温かく明確な声で伝えるようにしてください。HeyGenのAIアバターと音声生成を活用し、プロフェッショナルで親しみやすい雰囲気を作り、重要な内部知識の共有を簡単にします。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
主要な会社方針とチームの価値観を紹介する60秒の社員オンボーディングビデオをデザインしてください。洗練された企業スタイルのビジュアルで、クリーンなトランジションとアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成を効率化します。このビデオは新入社員を対象としており、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた方針を魅力的で理解しやすい形式に迅速に変換し、初日からポジティブなトーンを設定します。
サンプルプロンプト2
最近の会社の成果やプロジェクトのマイルストーンを強調する30秒のダイナミックな内部コミュニケーションビデオを制作してください。このビデオはモダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとインスパイアリングな背景音楽を使用し、すべての重要なポイントを自動字幕/キャプションで強調し、アクセシビリティと明確さを確保します。このビデオはすべての社員を対象としており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して魅力的なビジュアルを提供し、部門間での内部知識共有を強化します。
サンプルプロンプト3
チームリーダーや部門マネージャー向けに、新しいプロジェクト管理のベストプラクティスを概説する50秒の説得力のあるビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で権威あるもので、プロフェッショナルなトーンでストレートなナラティブを使用し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。この内部FAQビデオメーカーのプロンプトは、HeyGenのPrompt-Native Video Creationを活用して、複雑な情報コンテンツを効率的に生成し、一貫した内部コミュニケーションを確保することを強調しています。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部FAQビデオメーカーの使い方

一般的な質問を明確で魅力的なビデオFAQに変換し、AIを活用してチームの内部コミュニケーションと知識共有を強化します。

1
Step 1
スクリプトを作成
FAQの回答を書き、強力なテキストからビデオへの機能を使用して、テキストを魅力的なビデオコンテンツに簡単に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選び、FAQを提示し、内部コミュニケーションビデオに一貫性とプロフェッショナルな画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ビジュアルとブランディングを追加
関連するビジュアル、会社のロゴ、ブランドカラーを取り入れ、ビデオの魅力を高めるために多用途なビデオテンプレートを使用します。
4
Step 4
生成して共有
自動字幕/キャプション付きの最終FAQビデオを制作し、シームレスな内部知識共有と社員トレーニングプログラムの準備を整えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な情報の明確化

.

AIビデオを使用して、複雑な方針、手順、または技術的なFAQを簡素化し、すべての社員が容易に理解できるようにします。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートと革新的なGenAIテンプレートを使用して、チームが高品質な内部コミュニケーションビデオを迅速に制作できるようにします。このクリエイティブエンジンにより、迅速な反復と効果的なメッセージングが可能です。

HeyGenはリアルなAIアバターを使った魅力的な内部FAQビデオを制作できますか？

はい、HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの変換機能を活用して、スクリプトをダイナミックな内部FAQビデオに変換します。これにより、カメラクルーやスタジオを必要とせずに、一貫性のあるスケーラブルなコンテンツを提供できます。

HeyGenは包括的な内部知識共有のためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルな社員トレーニングプログラムのコンテンツや内部知識共有ビデオを作成するのに理想的な、自動字幕/キャプションやブランディングコントロールなどの機能を含むエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供します。これにより、アクセシビリティが確保され、ブランドの一貫性が維持されます。

HeyGenはAIビデオの迅速な生成をサポートしていますか？

HeyGenは、直感的なPrompt-Native Video Creationアプローチを通じてAIビデオの作成を加速し、ユーザーがシンプルなテキストプロンプトから魅力的なビデオを生成できるようにします。これにより、誰でもAIビデオメーカーになり、アイデアを効率的にビジュアルコンテンツに変換できます。