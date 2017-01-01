シームレスな知識共有のための内部FAQビデオメーカー
ダイナミックなAIアバターを活用した魅力的なコンテンツで、社員トレーニングと内部コミュニケーションを簡素化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
主要な会社方針とチームの価値観を紹介する60秒の社員オンボーディングビデオをデザインしてください。洗練された企業スタイルのビジュアルで、クリーンなトランジションとアップビートな背景音楽を使用し、HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用してコンテンツ作成を効率化します。このビデオは新入社員を対象としており、スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、書かれた方針を魅力的で理解しやすい形式に迅速に変換し、初日からポジティブなトーンを設定します。
最近の会社の成果やプロジェクトのマイルストーンを強調する30秒のダイナミックな内部コミュニケーションビデオを制作してください。このビデオはモダンでエネルギッシュなビジュアルスタイルを採用し、クイックカットとインスパイアリングな背景音楽を使用し、すべての重要なポイントを自動字幕/キャプションで強調し、アクセシビリティと明確さを確保します。このビデオはすべての社員を対象としており、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを統合して魅力的なビジュアルを提供し、部門間での内部知識共有を強化します。
チームリーダーや部門マネージャー向けに、新しいプロジェクト管理のベストプラクティスを概説する50秒の説得力のあるビデオを作成してください。ビジュアルプレゼンテーションは明確で権威あるもので、プロフェッショナルなトーンでストレートなナラティブを使用し、さまざまなプラットフォームに最適化されたアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。この内部FAQビデオメーカーのプロンプトは、HeyGenのPrompt-Native Video Creationを活用して、複雑な情報コンテンツを効率的に生成し、一貫した内部コミュニケーションを確保することを強調しています。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルなビデオテンプレートと革新的なGenAIテンプレートを使用して、チームが高品質な内部コミュニケーションビデオを迅速に制作できるようにします。このクリエイティブエンジンにより、迅速な反復と効果的なメッセージングが可能です。
HeyGenはリアルなAIアバターを使った魅力的な内部FAQビデオを制作できますか？
はい、HeyGenは高度なAIアバターとテキストからビデオへの変換機能を活用して、スクリプトをダイナミックな内部FAQビデオに変換します。これにより、カメラクルーやスタジオを必要とせずに、一貫性のあるスケーラブルなコンテンツを提供できます。
HeyGenは包括的な内部知識共有のためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、プロフェッショナルな社員トレーニングプログラムのコンテンツや内部知識共有ビデオを作成するのに理想的な、自動字幕/キャプションやブランディングコントロールなどの機能を含むエンドツーエンドのビデオ生成プラットフォームを提供します。これにより、アクセシビリティが確保され、ブランドの一貫性が維持されます。
HeyGenはAIビデオの迅速な生成をサポートしていますか？
HeyGenは、直感的なPrompt-Native Video Creationアプローチを通じてAIビデオの作成を加速し、ユーザーがシンプルなテキストプロンプトから魅力的なビデオを生成できるようにします。これにより、誰でもAIビデオメーカーになり、アイデアを効率的にビジュアルコンテンツに変換できます。