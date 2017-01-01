新しい内部FAQビデオジェネレーターの使い方を示す1分間の説明ビデオを作成してください。このビデオは技術サポートチーム向けで、一般的なユーザーの質問に迅速に答えるプロセスをガイドします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものにし、明確な画面録画やイラストを特徴とし、情報豊かで親しみやすいナレーションを加えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ステップを正確に伝え、AIアバターがプレゼンターを表現することで明確さを向上させます。

