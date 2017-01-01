内部FAQビデオジェネレーターで内部コミュニケーションを強化

ダイナミックなAIアバターを使用して、シームレスなオンボーディングとトレーニングのための魅力的なFAQビデオを作成。

新しい内部FAQビデオジェネレーターの使い方を示す1分間の説明ビデオを作成してください。このビデオは技術サポートチーム向けで、一般的なユーザーの質問に迅速に答えるプロセスをガイドします。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルなものにし、明確な画面録画やイラストを特徴とし、情報豊かで親しみやすいナレーションを加えます。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、ステップを正確に伝え、AIアバターがプレゼンターを表現することで明確さを向上させます。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員のビデオドキュメンテーションの一環として、重要な会社方針を効果的にカバーする90秒のオンボーディングビデオをデザインしてください。HR部門と新入社員を対象に、モダンで魅力的なビジュアル美学を目指し、控えめなアニメーションと落ち着いたプロフェッショナルな声を使用します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリを活用してブランドの一貫性を保ち、すべての視聴者がアクセスできるように自動字幕/キャプションを確保します。
サンプルプロンプト2
最近の重要なシステムアップデートをエンジニアリングおよびクロスファンクショナルプロジェクトチームに説明する2分間の詳細な内部コミュニケーションビデオを制作してください。ビジュアルスタイルは非常に技術的で詳細なもので、正確な図や機能デモンストレーションを組み込み、知識豊富で権威あるナレーションをサポートします。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して一貫したナレーション品質を確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して技術的な説明を関連するビジュアルで豊かにします。
サンプルプロンプト3
内部ソフトウェアツールに関する一般的な技術的質問に答えるための、約45秒のFAQビデオシリーズを作成してください。これらのQ&Aビデオはツールを使用するすべての従業員向けで、ダイナミックで直接的なビジュアルスタイルを特徴とし、画面上のテキストハイライトを使用し、親しみやすく会話的な声で提示されるべきです。HeyGenの自動字幕/キャプションを実装して理解を高め、さまざまな内部プラットフォームでの簡単な配信のためにアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

内部FAQビデオジェネレーターの使い方

知識共有を効率化し、組織全体での従業員の理解を向上させるために、魅力的で情報豊かな内部FAQビデオを簡単に作成。

1
Step 1
FAQテキストを貼り付ける
まず、内部FAQの質問と回答をスクリプトエディターに直接貼り付け、強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、コンテンツを即座に音声対話に変換します。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターライブラリから選択し、ブランドを代表し、FAQコンテンツを届けることで、カメラやスタジオを必要とせずに人間味を加えます。
3
Step 3
ブランディング要素を適用
会社のロゴ、色、背景音楽を含むブランディングコントロールを適用してビデオを強化し、内部コミュニケーションとの一貫性を確保します。
4
Step 4
ビデオを生成
ビデオを確認し、最終出力を生成します。プラットフォームは自動的に字幕/キャプションを含め、すべての従業員にとってアクセスしやすく理解しやすい内部FAQビデオを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

内部コミュニケーションを強化

.

内部コミュニケーションのための影響力のあるAIビデオを作成し、ポジティブな職場環境を育み、チームの士気とエンゲージメントを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして内部FAQビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、リアルなAIアバターとテキスト-to-ビデオ技術を使用して、テキストスクリプトを魅力的なビデオに変換することで、内部FAQビデオの作成を効率化します。この強力な生成AIプラットフォームは、複雑なトピックでもビデオドキュメンテーションを簡単にします。

HeyGenでFAQビデオのブランディングや外観をカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴや色をFAQビデオに組み込むことができます。プロフェッショナルなテンプレートとシーン、直感的なビデオエディターを活用して、魅力的なFAQビデオがブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。

HeyGenはビデオのアクセシビリティと効率を向上させるためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは正確な字幕/キャプションを自動生成し、高度なボイスオーバー生成を提供することで、内部コミュニケーションビデオがすべての人にアクセス可能であることを保証します。また、さまざまなアスペクト比と高品質のエクスポートをサポートし、さまざまなプラットフォームでの効率を最大化します。

FAQ以外に、HeyGenはどのような種類のビデオドキュメンテーションを作成できますか？

HeyGenはFAQビデオだけでなく、さまざまなビデオドキュメンテーションのニーズに対応します。魅力的なトレーニングビデオ、包括的なオンボーディングコンテンツ、ダイナミックなQ&Aビデオを簡単に作成し、組織全体で効果的な知識共有を促進できます。