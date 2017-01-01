社内コースビデオメーカー: 魅力的なトレーニングビデオを作成
強力なAIアバターを使用して、プロフェッショナルな従業員トレーニングビデオを簡単に制作します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
既存の従業員向けに重要な新しいコンプライアンス手順に関する90秒のトレーニングビデオを開発してください。このビデオは、魅力的で親しみやすいビジュアルスタイルを採用し、AIアバターを使用して情報を会話的かつ権威ある方法で提示し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して洗練された外観を持つ効率的なトレーニングビデオメーカーとして紹介します。
新しい社内開発ツールの展開を詳述する2分間の社内コミュニケーションビデオを設計してください。開発チームを対象に、鮮明で説明的なビジュアルとHeyGenのボイスオーバー生成を使用した正確な技術的な声を生成します。メディアライブラリ/ストックサポートを使用して関連する図や画面録画をシームレスに統合し、プラットフォームの多様性を完全なビデオ作成プラットフォームとして示します。
すべての従業員向けに一般的なソフトウェアショートカットを説明する45秒の「ハウツー」ビデオを制作してください。この魅力的なトレーニングビデオは、クイックカットビジュアルとエネルギッシュなナレーションを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して簡単に作成できます。最終出力がさまざまな社内コミュニケーションチャネルに最適化されるように、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにAIを活用して効率的なビデオ作成を行いますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターで、スクリプトをリアルなAIアバターと洗練されたAIテキスト読み上げ技術を使用して洗練されたビデオに変換します。このプラットフォームは、テキストからビデオへのプロセス全体を効率的に簡素化し、高品質なコンテンツを迅速に作成することができます。
HeyGenがトレーニングビデオメーカーにとって直感的なプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenはユーザーフレンドリーなドラッグ＆ドロップインターフェースと豊富なビデオテンプレートライブラリを提供しており、どんなトレーニングビデオメーカーでもプロフェッショナルなコンテンツを簡単に制作できます。ブランドの特定のロゴや色を簡単にカスタマイズでき、内部コミュニケーションの一貫性を確保します。
HeyGenはクローズドキャプションの追加などのアクセシビリティ機能をサポートしていますか？
はい、HeyGenは自動的にクローズドキャプションを生成し、ビデオに組み込むことで、すべての視聴者に対するアクセシビリティを大幅に向上させます。この機能により、社内コースビデオや従業員トレーニング資料がコンプライアンスに準拠し、簡単にフォローできるようになり、コンテンツがより包括的になります。
HeyGenはどのようにして社内コースビデオの制作を簡素化しますか？
理想的な社内コースビデオメーカーとして、HeyGenはAIアバター、テキストからビデオへの機能、画面＆カメラ録画を組み合わせてコンテンツ作成を簡素化します。これにより、従業員トレーニングやコンプライアンストレーニングに最適な魅力的なトレーニングビデオや明確なハウツービデオに適した多様なフォーマットが可能になります。