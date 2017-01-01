チームを引きつける内部コミュニケーションビデオメーカー
リアルなAIアバターを使用して、社員のエンゲージメントを高め、メッセージを効率化する魅力的なビデオコミュニケーションを作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員を対象にした『リーダーシップアップデート』のための60秒の簡潔なビデオを開発してください。プロフェッショナルでクリーンなビジュアル美学と、自信に満ちた明瞭なナレーションを特徴とします。このビデオは、HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用してスクリプトから簡単に生成でき、重要なメッセージを正確かつ効率的に伝えます。
『チームエンゲージメント』を向上させるための『知識共有』イニシアチブに焦点を当てた45秒のダイナミックなビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルはモダンでインフォグラフィックを駆使し、明るく明瞭な声を伴います。重要な技術用語と重要なポイントがすべての人にアクセス可能であることを保証するために、HeyGenの自動字幕/キャプションを使用してください。
『社員エンゲージメント』を促進する30秒のインスパイアリングなビデオを制作し、『企業文化』をさりげなく強調します。全社員に向けた内部展示に最適です。ビジュアルトーンは温かく招待的で、柔らかく心を高揚させる音楽と本物の社員の声を背景にします。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、洗練された視覚的に魅力的な短編ストーリーを迅速に組み立てます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenはAIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的な内部コミュニケーションビデオの制作プロセスを簡素化します。これにより、コミュニケーションチームは社員のエンゲージメントを手軽に向上させることができます。
HeyGenは効果的なオンボーディング＆トレーニングビデオに使用できますか？
もちろんです。HeyGenのプラットフォームは、音声生成や字幕などの強力なAI機能を提供しており、プロフェッショナルで一貫性のあるトレーニングモジュールや知識共有コンテンツを作成するのに最適です。
HeyGenは内部ビデオのブランディングコントロールをどのように提供しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが会社のロゴや色をビデオに組み込むことを可能にします。これにより、すべての内部コミュニケーションビデオが一貫したプロフェッショナルな企業文化を維持し、ブランドアイデンティティを強化します。
HeyGenはリーダーシップアップデートとチームエンゲージメントをどのようにサポートしますか？
HeyGenはリーダーが効果的なビデオコミュニケーションを効率的に提供することを可能にし、より強いチームエンゲージメントを促進します。テキストからビデオへの機能を使用することで、リーダーシップアップデートを迅速に作成し、チーム全体に配信し、明確で一貫したメッセージを確保します。