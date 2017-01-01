エンゲージメントを高める社内コミュニケーションビデオジェネレーター

リアルなAIアバターを使用して、影響力のある会社発表やトレーニングビデオを作成しましょう。

全社員向けに45秒の会社発表ビデオを作成し、プロフェッショナルで明るいビジュアルスタイルと企業ブランディングを取り入れ、HeyGenのAIアバターを活用して重要な更新情報を魅力的に伝えましょう。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新入社員向けに60秒の歓迎オンボーディングビデオを作成し、親しみやすくサポート的なトーンで温かみのあるビジュアルと背景音楽を使用し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用してポジティブな第一印象を与えましょう。
サンプルプロンプト2
営業チーム向けに30秒のトレーニングビデオのヒントを作成し、魅力的で明確な音声スタイルとシンプルで実用的なビジュアルを採用し、HeyGenの正確なボイスオーバー生成を通じてコミュニケーションを強化しましょう。
サンプルプロンプト3
リーダーシップとチームリーダー向けに50秒のインスパイアリングなビジュアルストーリーテリング作品をデザインし、シネマティックな美学とインパクトのあるビジュアルを特徴とし、HeyGenの自動字幕/キャプションで広範な理解とアクセスを確保しましょう。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内コミュニケーションビデオジェネレーターの仕組み

AIアバターとテキストからビデオへの技術を活用して、魅力的な社内コミュニケーションビデオを簡単に作成し、メッセージの伝達を効率化します。

1
Step 1
スクリプトを貼り付ける
まず、社内コミュニケーションのスクリプトを貼り付けます。テキストからビデオへの技術が瞬時にあなたの言葉をダイナミックなビジュアルに変換し、ビデオの基盤を形成します。
2
Step 2
AIアバターを選択する
多様なAIアバターから選択し、メッセージを伝えることで、ビデオにプロフェッショナルで一貫した画面上の存在感を確保します。
3
Step 3
ブランディングを適用する
会社のロゴやカラーを含むブランディングコントロールを適用して、すべてのビデオが企業のアイデンティティに一致するようにパーソナライズします。
4
Step 4
ビデオをエクスポートする
完成したら、好みのアスペクト比で洗練されたビデオをエクスポートし、どのプラットフォームにも対応できるようにし、重要な会社発表を共有するのに最適です。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスパイアリングな会社発表を届ける

視覚的に魅力的でインスパイアリングなAI生成ビデオ発表で、重要な会社メッセージを伝え、ポジティブな文化を育みます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenはAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用することで、効率的な社内コミュニケーションビデオメーカーとしてチームを支援します。これにより、会社発表やトレーニングビデオ全体でエンゲージメントを高めるシームレスなビジュアルストーリーテリングが可能になります。

HeyGenは社内ビデオのブランディングをカスタマイズするのに役立ちますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、社内コミュニケーションビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴやブランドカラーを簡単に統合して、一貫性を保つことができます。

HeyGenが効果的な社内コミュニケーションビデオジェネレーターである理由は何ですか？

HeyGenの強力なテキストからビデオへの機能、プロフェッショナルなボイスオーバー、豊富な音楽ライブラリが組み合わさり、比類のない社内コミュニケーションビデオジェネレーターとなっています。スクリプトから最終ビデオまで、ビデオ作成プロセス全体を効率化します。

HeyGenは従業員向けの多言語ビデオコンテンツの作成をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは多言語のボイスオーバーと字幕/キャプションを備えたビデオコンテンツを生成でき、社内コミュニケーションビデオを多様なグローバルワークフォースにアクセス可能にします。これにより、すべての人が効果的に情報を受け取ることができます。