魅力的なコンテンツのための内部コミュニケーショントレーニングビデオジェネレーター
プロフェッショナルトレーニングビデオを使用して、従業員のエンゲージメントを高め、オンボーディングを効率化します。
現在の全従業員、特にオペレーション部門の従業員向けに、90秒の魅力的なトレーニングビデオを開発し、新しいポリシーの更新や手順を明確に説明します。スクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を活用して、正確性と一貫性を確保し、現代的なアニメーショングラフィックスと落ち着いた説明的なナレーションを組み合わせた、クリスプで権威あるが親しみやすいビジュアルスタイルで情報を提示し、効果的な会社の発表を行います。
組織全体の従業員のエンゲージメントを高めることを目的とした45秒のダイナミックな内部ビデオを制作し、最近のチームの成果を祝ったり、新しい会社のイニシアチブを強調したりします。この制作では、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して一貫したブランドアイデンティティを維持し、活気に満ちた色彩とエネルギッシュなバックグラウンドミュージックを採用した、魅力的で視覚的に魅力的なスタイルを採用し、最大の効果を得るためにブランド化されたテンプレートを利用します。
新しい内部ソフトウェアツールの使用に関する技術的なガイダンスを必要とするチームリーダーや従業員向けに、実用的な2分間のトレーニングビデオを生成します。このビデオは、各ステップを明確に説明する正確なナレーション生成に主に依存し、落ち着いたステップバイステップのビジュアルスタイルと明確な画面上のデモンストレーションと情報オーバーレイを組み合わせて、トレーニングビデオが簡単にフォローでき、記憶に残るようにします。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして内部コミュニケーショントレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAIビデオジェネレーターとして、シンプルなテキストからプロフェッショナルな内部コミュニケーショントレーニングビデオを制作することを可能にします。AIアバターと直感的なテンプレートを利用することで、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに迅速に変換し、ビデオ制作プロセスを効率化します。
HeyGenでどのような種類の魅力的な内部コミュニケーションを制作できますか？
HeyGenは、重要な会社の発表や人事の更新から包括的なオンボーディングビデオまで、多様で魅力的なトレーニングビデオの制作をサポートします。私たちのプラットフォームは、ダイナミックでAI駆動のコンテンツを通じて、組織全体の従業員のエンゲージメントを向上させます。
HeyGenは内部ビデオの制作にAI駆動の自動化を提供していますか？
はい、HeyGenはテキストからビデオへの変換や高品質のAIナレーションを含むAI駆動の自動化を活用して、従来必要とされていた時間と労力を大幅に削減します。これにより、チームは迅速かつ大規模に内部コミュニケーションビデオを制作でき、コストと時間の大幅な節約を実現します。
HeyGenは内部コミュニケーションビデオでブランドの一貫性とアクセシビリティを維持するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはブランド化されたテンプレートとカスタマイズオプションを提供し、内部コミュニケーションビデオが会社のビジュアルアイデンティティに完全に一致するようにします。さらに、AIキャプションジェネレーターが自動的に字幕を追加し、すべての従業員にとってコンテンツをよりアクセスしやすく包括的にします。