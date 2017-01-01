AI内部コミュニケーションジェネレーター

スクリプトからのテキストビデオで、より速く明確で一貫したメッセージを作成し、従業員のエンゲージメントを向上させましょう。

HRマネージャーとIT管理者向けに、AI内部コミュニケーションジェネレーターがどのようにメッセージ作成を劇的に簡素化するかを示す、魅力的な60秒の説明動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、ステップバイステップの画面キャプチャを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとボイスオーバー生成機能を使用して直接生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーで、時間節約の利点を強調します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

部門長とプロジェクトマネージャーを対象に、堅牢な内部コミュニケーションソフトウェアが多様なチーム間でシームレスなリアルタイムコラボレーションをどのように促進するかを紹介する、ダイナミックな1分間のビデオを開発してください。鮮やかなテンプレートとシーンを使用し、迅速なメッセージ配信とフィードバックループを強調するために明確な字幕を付け、効率性と相互接続性を伝えるアップビートな音楽トラックを使用します。
シニアリーダーシップとコミュニケーション戦略家向けに、従業員コミュニケーションプラットフォーム内の強力な分析機能に焦点を当てた詳細な2分間の分析概要を作成してください。HeyGenのAIアバターを使用してデータビジュアライゼーションを提示し、AI駆動のコンテンツ推奨を議論し、パフォーマンス指標とエンゲージメントトレンドを権威あるが情報豊かなトーンで示すために豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用します。
マーケティングチームとコンプライアンスオフィサー向けに、内部コミュニケーションジェネレーターがすべての内部アウトリーチで一貫したトーンと明確なメッセージングをどのように保証するかを示す、魅力的な45秒の指導ビデオを生成してください。ビジュアルスタイルは洗練され、画面上のブランディング要素を特徴とし、カスタマイズ可能なテンプレートとコンテンツ管理機能を示すAIアバターを使用して、ブランドの統一性とメッセージの明確さを伝えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

内部コミュニケーションジェネレーターの使い方

明確さとインパクトを重視したインテリジェントな内部コミュニケーションジェネレーターで、メッセージングを効率化し、従業員のエンゲージメントを向上させましょう。

1
Step 1
コミュニケーションドラフトを作成
AI内部コミュニケーションジェネレーターに重要な詳細と目的を入力して開始します。システムは、メッセージの堅実な基盤を提供する初期ドラフトをインテリジェントに作成します。
2
Step 2
ブランド整合性のためにカスタマイズ
生成されたコンテンツを洗練し、独自の組織の声を反映し、一貫したトーンを維持します。言葉を簡単に調整し、特定の企業価値を統合し、オーディエンスに共鳴するようにメッセージをパーソナライズします。
3
Step 3
従業員エンゲージメントの向上
従業員エンゲージメントを最大化するためにコミュニケーションを最適化します。マルチメディア要素、関連リンク、またはインタラクティブな行動喚起を追加して、注目を集めるダイナミックでインパクトのあるメッセージを作成します。
4
Step 4
効果的に配信と管理
洗練された内部コミュニケーションを、メールやニュースレターなどのさまざまなチャネルでシームレスに配信します。統合されたコンテンツ管理機能を利用して、メッセージを効率的に整理、スケジュール、追跡します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

インスピレーションを与える会社発表の作成

リーダーシップメッセージやモチベーションビデオを制作し、ポジティブな文化を育み、従業員のつながりを強化します。

よくある質問

HeyGenはAIを使用して内部コミュニケーションプロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは高度なAI内部コミュニケーションジェネレーターとして機能し、テキストスクリプトをAIアバターと合成音声を備えた魅力的なビデオに変換します。この機能により、明確なメッセージの作成が大幅に効率化され、内部チームの貴重な時間を節約し、全体的な生産性を向上させます。

HeyGenで作成されたビデオを組織がカスタマイズして一貫したブランドメッセージを伝えることはできますか？

もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ユーザーが特定のロゴやブランドカラーでビデオをカスタマイズできるようにします。これにより、すべてのビデオが企業の一貫したトーンとビジュアルアイデンティティに完全に一致することが保証されます。

HeyGenは内部コミュニケーションコンテンツを強化するためにどのような技術的機能を提供しますか？

HeyGenは、内部コミュニケーションコンテンツを強化するために、アクセシビリティを向上させる自動字幕機能を含むいくつかの強力な技術的機能を提供します。また、コンテンツ管理を容易にするための多用途なメディアライブラリとストックサポートを備え、AI駆動のコンテンツ推奨を通じてビデオ制作を豊かにします。

HeyGenは内部ビデオを通じて従業員のエンゲージメントをどのように向上させますか？

HeyGenを革新的な内部コミュニケーションツールとして活用することで、企業はプロフェッショナルで非常に魅力的なビデオアップデートを迅速に制作できます。これにより、静的なテキストよりも効果的に共鳴するダイナミックでインパクトのある形式で明確なメッセージを届けることで、従業員のエンゲージメントが向上します。