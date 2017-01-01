HRマネージャーとIT管理者向けに、AI内部コミュニケーションジェネレーターがどのようにメッセージ作成を劇的に簡素化するかを示す、魅力的な60秒の説明動画を制作してください。ビジュアルスタイルはクリーンでモダンにし、ステップバイステップの画面キャプチャを特徴とし、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオとボイスオーバー生成機能を使用して直接生成されたプロフェッショナルなボイスオーバーで、時間節約の利点を強調します。

ビデオを生成