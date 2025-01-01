社内コミュニケーションビデオメーカーでエンゲージメントを高める

魅力的な会社発表やトレーニングビデオの作成を簡素化します。プロフェッショナルなビデオテンプレートにアクセスして、従業員のエンゲージメントを即座に向上させましょう。

189/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員向けに60秒の会社発表ビデオを作成し、最近の成果や今後の取り組みに関する重要な更新情報を伝えます。トーンはプロフェッショナルで簡潔にし、企業のブランドガイドラインに厳密に従い、権威あるが励みになる声で伝えます。このAI社内コミュニケーションビデオメーカーは、HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を使用して、書面の更新情報を簡単に洗練されたビデオメッセージに変換します。
サンプルプロンプト2
営業部門を対象にした30秒のマイクロトレーニングビデオをデザインし、新しいCRM機能の活用に関するクイックヒントを提供します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで非常に情報豊かにし、手順を示すスクリーンシェアクリップを取り入れ、明瞭なナレーションとモチベーショナルな背景音楽を伴います。このアプローチは、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、すべてのトレーニングモジュールで一貫した高品質の音声配信を確保することで、効果的な社内コミュニケーションビデオを強調します。
サンプルプロンプト3
マーケティングおよび人事チーム向けに50秒の従業員エンゲージメントハイライトリールを制作し、月間の成果とチームの成功を祝います。ビデオは洗練されたブランドのビジュアルアイデンティティを持ち、全体を通して一貫した会社の美学を維持し、インスパイアリングな背景音楽で補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を利用することで、このビデオメーカーはブランドのカスタマイズを強化し、士気を高めるインパクトのあるコンテンツを簡単に作成できます。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

社内コミュニケーションビデオメーカーの使い方

魅力的なビデオで会社の発表、トレーニング、オンボーディングを効率化します。プロフェッショナルな社内コミュニケーションを簡単に作成し、チームを魅了し、従業員のエンゲージメントを高めましょう。

1
Step 1
ビデオの基盤を作成
多様なライブラリからプロフェッショナルな「ビデオテンプレート」を選択して、メッセージの迅速なスタートを切りましょう。
2
Step 2
AIプレゼンターでカスタマイズ
多様な「AIアバター」から選び、自然な音声のボイスオーバーを生成してメッセージを強化します。これにより、社内コミュニケーションが生き生きとします。
3
Step 3
メッセージをブランド化し最適化
ロゴやカラーなどの「ブランドコントロール」を適用して一貫性を保ちます。これにより、ビデオが企業のアイデンティティに完全に一致します。
4
Step 4
エクスポートしてチームを魅了
完成したら、希望のフォーマットで社内コミュニケーションビデオを「エクスポート」します。この最終ステップにより、コンテンツが効果的に「従業員のエンゲージメント」を促進します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

影響力のある会社発表を届ける

.

社内のオーディエンスに響く魅力的でインスパイアリングな会社発表やモチベーショナルメッセージを作成し、団結とエンゲージメントを促進します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI社内コミュニケーションビデオメーカーとして、AI駆動の機能を活用してプロフェッショナルな社内コミュニケーションビデオの制作を効率化します。ユーザーはリアルなAIアバターと多様なボイスオーバーを使って、テキストを簡単にビデオに変換でき、従業員のエンゲージメントを高める強力なAIビデオプラットフォームとなっています。

HeyGenは会社発表のブランドの一貫性を確保するのに役立ちますか？

はい、HeyGenはすべての社内コミュニケーション、特に会社発表において強力なブランドの一貫性を確保します。強力なブランドカスタマイズオプションとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、ロゴやブランドカラーを簡単に適用し、一貫性のあるプロフェッショナルなビデオを作成できます。

HeyGenでどのような種類の社内コミュニケーションビデオを作成できますか？

HeyGenを使用すると、魅力的なオンボーディングビデオ、情報豊富なトレーニングビデオ、ダイナミックな会社発表など、さまざまな社内コミュニケーションビデオを作成できます。この多用途なビデオメーカーは、説明ビデオもサポートし、さまざまなコミュニケーションニーズにおいて従業員のエンゲージメントを高めるのに役立ちます。

HeyGenは字幕、メディアライブラリ、異なるアスペクト比などの機能を提供していますか？

もちろんです。HeyGenには、社内コミュニケーションビデオのアクセシビリティを向上させるための自動字幕/キャプションなどの基本機能が含まれています。また、柔軟なアスペクト比のリサイズや包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、あらゆるプラットフォーム向けに洗練されたコンテンツを制作できます。