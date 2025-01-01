社内コミュニケーションビデオメーカーでエンゲージメントを高める
魅力的な会社発表やトレーニングビデオの作成を簡素化します。プロフェッショナルなビデオテンプレートにアクセスして、従業員のエンゲージメントを即座に向上させましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに60秒の会社発表ビデオを作成し、最近の成果や今後の取り組みに関する重要な更新情報を伝えます。トーンはプロフェッショナルで簡潔にし、企業のブランドガイドラインに厳密に従い、権威あるが励みになる声で伝えます。このAI社内コミュニケーションビデオメーカーは、HeyGenの「スクリプトからのテキストをビデオに変換」機能を使用して、書面の更新情報を簡単に洗練されたビデオメッセージに変換します。
営業部門を対象にした30秒のマイクロトレーニングビデオをデザインし、新しいCRM機能の活用に関するクイックヒントを提供します。ビジュアルとオーディオスタイルはダイナミックで非常に情報豊かにし、手順を示すスクリーンシェアクリップを取り入れ、明瞭なナレーションとモチベーショナルな背景音楽を伴います。このアプローチは、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、すべてのトレーニングモジュールで一貫した高品質の音声配信を確保することで、効果的な社内コミュニケーションビデオを強調します。
マーケティングおよび人事チーム向けに50秒の従業員エンゲージメントハイライトリールを制作し、月間の成果とチームの成功を祝います。ビデオは洗練されたブランドのビジュアルアイデンティティを持ち、全体を通して一貫した会社の美学を維持し、インスパイアリングな背景音楽で補完します。HeyGenの「テンプレートとシーン」機能を利用することで、このビデオメーカーはブランドのカスタマイズを強化し、士気を高めるインパクトのあるコンテンツを簡単に作成できます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして社内コミュニケーションビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度なAI社内コミュニケーションビデオメーカーとして、AI駆動の機能を活用してプロフェッショナルな社内コミュニケーションビデオの制作を効率化します。ユーザーはリアルなAIアバターと多様なボイスオーバーを使って、テキストを簡単にビデオに変換でき、従業員のエンゲージメントを高める強力なAIビデオプラットフォームとなっています。
HeyGenは会社発表のブランドの一貫性を確保するのに役立ちますか？
はい、HeyGenはすべての社内コミュニケーション、特に会社発表において強力なブランドの一貫性を確保します。強力なブランドカスタマイズオプションとカスタマイズ可能なビデオテンプレートを使用して、ロゴやブランドカラーを簡単に適用し、一貫性のあるプロフェッショナルなビデオを作成できます。
HeyGenでどのような種類の社内コミュニケーションビデオを作成できますか？
HeyGenを使用すると、魅力的なオンボーディングビデオ、情報豊富なトレーニングビデオ、ダイナミックな会社発表など、さまざまな社内コミュニケーションビデオを作成できます。この多用途なビデオメーカーは、説明ビデオもサポートし、さまざまなコミュニケーションニーズにおいて従業員のエンゲージメントを高めるのに役立ちます。
HeyGenは字幕、メディアライブラリ、異なるアスペクト比などの機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenには、社内コミュニケーションビデオのアクセシビリティを向上させるための自動字幕/キャプションなどの基本機能が含まれています。また、柔軟なアスペクト比のリサイズや包括的なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して、あらゆるプラットフォーム向けに洗練されたコンテンツを制作できます。